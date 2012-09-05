200 واحد صنفی پر زباله در شهر اراک اخطار گرفتند

محمود حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به منظور حفظ بهداشت و سلامتی شهروندان و حفظ زیبایی محیط شهری به اصناف و مراکز پر زباله به جهت ساماندهی زبالههای خود هشدار میدهد.
وی تصریح کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون برای200 مورد از اصناف پر زباله اخطار کتبی صادر شده است که دو مورد از این اصناف به دلیل عدم توجه به اخطارهای ارسالی به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک بیان داشت: به استناد ماده 16 قانون مدیریت پسماند با افرادی که نسبت به ساماندهی پسماند خود اقدام نکنند برخورد و به مراکز قضایی معرفی میشوند.
حسنی خاطرنشان کرد: اصناف و مراکز پر زباله شناسایی شده شامل گلفروشیها، میوه و سبزی فروشیها، ساندویچیها، سوپرمارکتها، رستورانها و غیره است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اراک با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح آن است که تولیدکننده به سمت تولید کمتر زباله پیش رود، ابراز داشت: بر اساس دستورالعمل ارسالی وزارت کشور در بحث پسماندهای عادی، مجموعههایی با عنوان صنوف پر زباله که زبالههای تولیدی خشک و تر آنها از مبدأ زیاد بوده و زبالههای زیادی تولید میکنند، تعریف شده است که مرکز مدیریت پسماند برای ساماندهی و جمع آوری آنها برنامهریزیهای مناسبی انجام داده است.
وی تصریح کرد: در ساعات معین، زباله جمعآوری شده خود را در مخازن بیرون از مغازه انتقال دهند.
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