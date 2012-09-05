به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تلاش کشورهای نفت‌خیز جهان و به ویژه برخی از اعضای اوپک برای افزایش تولید و صادرات نفت، اما بهای جهانی طلای سیاه به روند رو به رشد خود ادامه می دهد.

بر این اساس قیمت جهانی نفت خام از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون نزدیک به 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است و با توجه به تغییر و تحولات متعدد ژئوپولیتیکی و طبیعی پیش بینی می‌شود به زودی حتی بهای طلای سیاه از مرز 120 دلار در هر بشکه هم عبور کند.

همزمان با تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و فشارهای غرب به برخی از مشتریان سنتی نفت ایران همچون ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی، میزان تولید و صادرات برخی از کشورهای نفتخیز در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجه‌ای یافته است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی سه کشور عراق، روسیه و عربستان سعودی و حتی ونزوئلا به رکوردهای جدیدی در تولید و صادرات نفت خام دست یافته اند به طوری‌که عراق پس از دو دهه رکورد جدید صادرات 2 میلیون و 565 هزار بشکه نفت در روز را ثبت کرده است.

عربستان سعودی و روسیه هم این روزها یک ماراتن تمامی عیار را برای افزایش صادرات نفت در دستور کار قرار داده اند و از این رو در ماه آگوست روسیه با تولید 10 میلیون و 380 هزار بشکه و عربستان با تولید 10 میلیون و 100 هزار بشکه نفت بزرگترین تولیدکنندگان طلای سیاه جهان لقب گرفته اند.

با این وجود طلای سیاه همچنان به سیر صعودی افزایش قیمت خود ادامه می دهد و حتی تصمیم آمریکا برای بازگشایی درب مخازن راهبردی و استراتژیک هم تاکنون نتوانسته به توقف رشد قیمت این کالای استراتژیک سیاسی و اقتصادی کمکی کند.

از سوی دیگر در یک هفته گذشته گسترش طوفان‌ "ایزاک" در آمریکای شمالی و کاهش تولید نفت در خلیج مکزیک منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شده و با وقوع این طوفان‌های سهمگین فصلی، فعالیت 4 پالایشگاه نفت در آمریکا متوقف شده و توقف تولید در این واحدهای پالایشگاهی منجر به گرانی بهای بنزین در این کشور شده است.

در همین حال کارشناسان اقتصادی از ادامه طوفان‌های ایزاک، کاهش سطح تولید نفت اوپک، بهبود شاخص‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و گسترش تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه به عنوان مهمترین عوامل تقویت کننده بهای جهانی طلای سیاه یاد می‌کنند.

از این رو در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ظهور نفت 120 دلاری هر چند منجر به برگزاری جشن غیر رسمی در بین اعضای اوپک و برخی از کشورها همچون روسیه خواهد شد اما نفت گران به یکی از چالش‌های پیش روی کاخ سفید تبدیل می‌شود.

بهای نفت ایران از 115 دلار گذشت

به گزارش مهر، روز گذشته در ادامه افزایش بهای جهانی نفت، قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا با افزایشی 69 سنتی به 97 دلار و 16 سنت رسید.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال هم در بازار اروپا با رشدی 51 سنتی، بشکه‌ای 116 دلار و 28 سنت به پالایشگرهای اروپایی تحویل داده شده است.

مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: سوم سپتامبر سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 113 دلار و 49 سنت در هر بشکه معامله شده است.

همچنین نفت خام سبک ایران سوم سپتامبر 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 115 دلار و 71 سنت، 112 دلار و 73 سنت و 114 دلار و 83 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 111 دلار و 66 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 114 دلار و 3 سنت، 111 دلار و 13 سنت و 113 دلار و 13 سنت معامله شده است.

از سوی دیگر بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در منطقه فوب سیدی کریر به 115 دلار و 33 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین به 113 دلار و 73 سنت افزایش یافته است.