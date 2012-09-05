وبلاگ "نو رسانه ای" ضعیف در اردبیل/ رنج وبلاگها از فقر محتوایی

به گزارش خبرنگار مهر، وبلاگ رسانه ای مجازی است که نزدیک 17 سال از تولد آن گذشته و حدود 11 سال است که این رسانه به کشور ایران رسوخ کرده و به تریبون افراد زیادی از اقشار مختلف مردم تبدیل شده که برای اهداف مشخص و از پیش تعیین شده وبلاگ نویسی می کنند.

وبلاگ یک صفحه اینترنتی همانند صفحه روزنامه است که برخی از سایتهای ارائه دهنده خدمات آنلاین فضای لازم را به صورت رایگان در اختیار بلاگرها قرار می دهند و هر فرد با توجه به تفکرات خویش، موضوع وبلاگش را مشخص کرده و در این موضوع یا موضوعات مطالبی نوشته و به مخاطب خود ارائه می دهد.

فقر محتوا وبلاگهای اردبیلی را تهدید می کند

با گسترش کاربران اینترنت در کشور هر روز بر تعداد وبلاگ نویسان کشور نیز افزوده می شود، اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر روز شاهد افزایش تعداد وبلاگ نویسان در استان هستیم تا دیدگاه های خود را در این رسانه دیجیتال عرضه کرده و نظرات مخاطبان را نیز بدانند.

تا چند سال پیش تعداد وبلاگ نویسان در استان اردبیل به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید که در موضوعات شخصی قلم می زدند اما با توسعه فرهنگ استفاده از تکنولوژیهای روز و افزایش تعداد استفاده کنندگان از اینترنت هر روز بر تعداد وبلاگ نویسان استان افزوده شده و امروز در تمامی شهرستانهای استان و حتی در برخی روستاها نیز وبلاگ نویسان فعالی هستند که برای پوشش خبری و حتی معرفی محل اقامت خود تلاش می کنند.

یک وبلاگ نویس قدیمی اردبیل در گفتگو با مهر عنوان کرد: در سه سال اخیر تعداد وبلاگ نویسان اردبیل به شدت روبه افزایش بوده و هر روز بر تعداد صاحبان این رسانه مجازی خودمختار افزوده می شود تا شاهد افزایش کیفی و کمی بلاگرها باشیم اما رشد کمی نسبت به رشد کیفی و محتوایی وبلاگها بیشتر بوده است.

این بلاگر متذکر شد: با رصد فضای مجازی و وبلاگهای استان می توان پی برد که هر چند رشد کیفی وبلاگها نسبت به سالهای گذشته خود را نشان می دهد اما در کنار رشد کمی همچنان پی به عدم رشد کیفی – محتوایی مناسب این رسانه نوظهور برده می شود که می تواند علل مختلفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشتر وبلاگ نویسان استان به جای اینکه به تولید محتوا بپردازند ترجیح می دهند برای ماندن در کورس وبلاگ نویسان به بازنشر مطالب از دیگر سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی بپردازند، تاکید دارد که رواج چنین تفکری تولید محتوای وبلاگهای استان اردبیل را با خطر جدی مواجه می کند.

حرکات وبلاگی در اردبیل وجود ندارد

در حال حاضر وبلاگ نویسان استان اردبیل فعالیتهای مجازی خود را به صورت انفرادی انجام داده و بیشتر در تلاش هستند که در عرصه وبلاگ نویسی مطالبی تولید کرده و مخاطبان وبلاگهای خود را بسته به نوع و روش وبلاگ نویسی تغذیه فکری کنند که اگر بتوانند این کار را انجام دهند به موفقیت نسبی رسیده اند.

بر خلاف افزایش تعداد وبلاگ نویسان استان در چند سال اخیر که به تولید یا بازنشر مطالب می پردازند اما همچنان حرکات وبلاگی در استان جایگاهی نداشته و به شدت جای خالی آن در استان اردبیل احساس می شود تا وبلاگ نویسان نتوانند اقدامات دسته جمعی فضای مجازی در مسائل فرهنگی، هنری، ورزشی و ... انجام دهند.

حرکات وبلاگی به مجموعه ای از کارهای دسته جمعی وبلاگ نویسان گفته می شود که در واکنش به کنشهای اجتماعی در ابعاد مختلف یا برای ایجاد راهکارهای متنوع برای موضوعی انجام شده و در قالب همایش، جشنواره و کنفرانس برگزار می شود.

به اعتقاد یکی از وبلاگ نویسان استان حرکات وبلاگی می تواند در توسعه فرهنگی، اقتصادی و رسانه ای نقش موثری ایفا کرده و قدرت بالای وبلاگ نویسی را در استان مطرح کند اما عدم وجود چنین حرکاتی نشان می دهد که وبلاگ نویسان استان یا در عرصه فعالیتهای مجازی تعامل چندانی نداشته یا اگر هم داشته باشند نخواسته و نمی توانند دست به انجام حرکات وبلاگی بزنند.

نقش رسانه ای وبلاگهای اردبیل کمرنگ است

علاوه بر این یکی از جوانب وبلاگ نویسی که وبلاگ نویسان استان اردبیل در وبلاگهای خود از آن غافل مانده اند بعد رسانه ای وبلاگ است که در اردبیل کمتر به این مقوله پرداخته شده و تعداد وبلاگهایی که نقش رسانه ای برای تریبون مردم یا حتی جمع کوچکی از مردم باشد، در مقایسه با ابعاد دیگر وبلاگ نویسی متمایل به صفر است تا نشان دهنده کمرنگ بودن نقش رسانه ای وبلاگها باشد.

شیرین زبان در این خصوص می گوید وبلاگ نویسان استان می توانند در قالب شهروند – خبرنگار به انتشار اخباری از استان بپردازند که به دلایل مختلفی همچون عدم اطلاع خبرنگاران از وقوع آن اخبار، دور بودن از حیطه کاری خبرنگاران، ارزش خبری پایین تر و ... در رسانه های مکتوب، دیجیتالی و شنیداری و دیداری رسمی منتشر نمی شوند.

وی اضافه کرد: وبلاگ نویسانی که در قالب شهروند – خبرنگار فعالیت می کنند اخباری که خود شاهد عینی بوده را می توانند بدون تردید منتشر کنند اما اگر خبری را از فردی شنیده اند می توانند با بررسی و پی بردن به صحت و سقم خبر آن را انتشار و به مخاطب در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

بی شک وبلاگ و بلاگرهای استان می توانند در ابعاد مختلف استان تاثیرات موثری داشته و موجب مرتفع کردن مشکلات موجود در شهرها و روستاهای استان باشند اما مدیران این رسانه های به دلایلی نمی توانند یا نمی خواهند این روند را در پیش بگیرند.

با این وجود نباید نقش مدیران و دستگاه های فرهنگی استان را در این حوزه نادیده گرفت، چنانچه این نهادها با برنامه ریزی می توانند این روند را در وبلاگهای استان به وجود آورده و شاهد تحولات مثبت در عرصه مجازی استان باشند.

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گزارش: توحید مهدوی