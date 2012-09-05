چرا پروین و نژادفلاح در هیات مدیره پرسپولیس هستند/ هیچ نفعی ندارند!

امیرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابتدا باید ببینیم که هیات مدیره و نحوه انتخاب اعضای آن در یک باشگاه چه معنا و مفهومی دارد و اعضای هیات مدیره باید توسط اعضای مجمع انتخاب شوند یا خیر.

وی با بیان اینکه "نمی‌خواهم در این خصوص زیاد صحبت کنم"، تاکید کرد: پس از اینکه هیات مدیره توسط اعضای مجمع انتخاب شد یک نفر را از میان خود و یا خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب می‌کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره این باشگاه نیز تاکید کرد: حضور تاج در کنار رویانیان می‌تواند موثر باشد اما من دلایل حضور سایر اعضا را در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نمی‌فهمم. من متوجه نمی‌شوم که پروین با توجه به جایگاهش در پرسپولیس، چرا باید در ترکیب هیات مدیره حضور داشته باشد؟! و یا آقایی (نژاد فلاح) که در ادوار مختلف تحت هر شرایطی در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرده چه نفعی به حال باشگاه داشته و چه کار خاصی را برای پرسپولیس انجام داده که حالا این بار می‌خواهد انجام دهد؟!

عابدینی تصریح کرد: به هرحال آنچه مسلم است اینکه در انتخاب اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خطوطی ترسیم می‌شود که ممکن است به مذاق ما ورزشی‌ها خوش نیاید اما برای صاحبان مجامع این باشگاه‌ها خوب باشد. فقط در این بین یک موضوع مهم مطرح می‌شود که هواداران این دو تیم و خواسته‌های آنها چه جایگاهی دارند؟

وی در خاتمه تاکید کرد: در مجموع باید بگویم که ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از بالا به پایین جای بحث دارد و در شرایط فعلی نمی‌خواهم در این خصوص بیشتر صحبت کنم.