تیم ملی والیبال ژاپن به ایران سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‎های ملی والیبال ایران و مصر در چارچوب مرحله نهایی مسابقات گزینشی لیگ جهانی 2013 طی روزهای هفدهم و نوزدهم شهریورماه به مصاف هم می‎روند تا برنده مجموع این دو دیدار به عنوان تیم شانزدهم سهمیه ورود به دوره آتی مسابقات لیگ جهانی را کسب کند.

در همین راستا تیم ملی والیبال ژاپن امروز چهارشنبه به ایران سفر کرد تا در فاصله دو روز مانده تا برگزاری نخستین دیدار برابر ایران، تمریناتش را در تهران پیگیری کند. هر دو دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن ساعت 19 در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود.