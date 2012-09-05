جعفر مهرآمیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از امکانات و شرایط میزبانی شیروان، برگزاری ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در این شهر را، نشان از همدلی و همراهی مردم و مسئولین شیروان دانست.
وی افزود: شیروان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن زیرساختهای مختلف میتواند مرکزی برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی ورزشی و دیگر رقابتهای کشوری باشد.
مهرآمیز تصریح کرد: به علت اینکه در این دوره از جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور، شرکت کنندگان ابتدا در جشنوارههای استانی خود مقام آورده و برگزیدگان آنان به این جشنواره راه پیدا کردهاند؛ سطح کیفی برنامهها ارتقا قابل توجهی یافته است.
وی گفت: در این جشنواره ورزشکارانی از 40 شهرستان و مرکز استان حضور دارند و این موضوع نیز به نوبه خود سطح کیفی مسابقات را افزایش داده است.
مهرآمیز با بیان اینکه برنامه ریزی دقیق از سوی دبیرخانه مرکزی و استفاده از ظرفیتها و استعدادها فرهنگی ورزشی شیروان به کیفی سازی این جشنواره کمک فراوانی کرده است، اضافه کرد: لازم است جغرافیای سیاسی، ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خراسان شمالی در سطح ملی و بین المللی تبلیغ شده تا خروجی مطلوبی از این گونه جشنوارهها حاصل شود.
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