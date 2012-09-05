بهره برداری از 5 باب مخزن ذخیره آب شرب در آبفای جنوب غربی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران با اعلام این خبر گفت : در راستای ذخیره سازی و تامین آب آشامیدنی شهر جدید پرند (پایتخت مسکن مهر ایران) تعداد 11 باب مخزن با پیشرفت فیزیکی و ظرفیتهای متفاوت در حال حاضر در این شهر در دست احداث است.

موسی پرویزی با بیان اینکه اغلب این پروژه ها با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است افزود : با انجام عملیات گسترده عمرانی و اجرای منظم و دقیق و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ساخت چهار باب مخزن 5 هزار مترمکعبی و یک باب مخزن 10 هزار مترمکعبی جمعاً به حجم 30 هزار مترمکعب ، با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله پایانی ساخت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه های پنجگانه از ابتدای سال 1390 و با اعتباری معادل 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و ملی ، تخصیص اعتبار شده است اظهار داشت : همزمان با ساخت و تجهیز این مخازن ، پروژه های ابنیه ای و مورد نیاز (پارکینگ ، دیوارکشی ، نگهبانی ، بهره برداری و همچنین ایستگاه پمپاژ مخزن R3 و ... نیز انجام و به اتمام رسیده است .

رئیس هیئت مدیره آبفای جنوب غربی اضافه کرد : پیرو نقشه های تنظیمی اجرا شده ،آبگیری این مخازن از طریق خطوط طرح الغدیر 2 ( چاههای احمد آباد مستوفی ، چاههای شمس آباد و طرح حضرت قمر بنی هاشم (ع )) صورت می پذیرد و با اتمام و بهره برداری از این پروژه ها ذخیره و تامین آب آشامیدنی زونهای فشاری 7-6-5 و 3 شهر پرند با جمعیتی بالغ بر 250 هزار نفر و به تعداد 55 هزار واحد مسکونی انجام می گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد الباقی طرح های عمرانی و مخازن در دست ساخت دقیقاً و پیرو قرارداد منعقده با پیمانکاران مجری طرح انجام گرفته و به مرحله اتمام و بهره برداری برسد تا طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته آب آشامیدنی سایر مناطق نیز به موقع و قبل از سکونت ساکنین تامین گردد.

شایان ذکر است بنا بر اعلام مدیرعامل آبفای جنوب غربی با توجه به اتمام و انجام کارهای پایانی ، ساخت مخازن پنجگانه مورد ذکر نهایتاً تا پایان شهریور ماه جاری به پایان خواهد رسید.