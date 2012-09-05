نمایشگاه سنگهای قیمتی و کلکسیونی در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که صبح چهارشنبه در نگارخانه اردبیل انجام شد، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: صنعت گردشگری در دنیای امروزی به یک منبع درآمد برای کشورها تبدیل شده است.

بهروز ندایی با بیان اینکه درآمد حاصل از محل صنایع دستی و گردشگری در برخی از کشورهای جهان از درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک بیشتر است، تصریح کرد: کشور ایران از نظر تاریخی و طبیعی یکی از کشورهای مطرح جهان در زمینه گردشگری است که می تواند با برنامه ریزی و با برگزاری نمایشگاه های تخصصی گردشگران را به سمت کشور جذب کرده و درآمد خود را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در ثبت آثار جهانی رکوردها را می شکند، افزود: در سه سال اخیر کشور ایران تنها کشوری است که هر سال دو اثر جهانی ثبت می کند که از این لحاظ رکورددار کشورهای جهان است.

ندایی با بیان اینکه صنایع دستی می تواند برای استان اردبیل درآمدهای مختلفی داشته باشد، اضافه کرد: صنایع دستی هویت استان را نشان می دهد که با هزینه های پایین درآمدهای بالایی برای استان و در نتیجه کشور خواهد داشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزاری نمایشگاه سنگهای قیمتی و کلکسیونی در اردبیل ضرورت دارد، ادامه داد: عبدالحسین بدایتی یکی از هنرمندان ساعی استان است که از یونسکو لوح اصالت دریافت کرده که افتخاری برای استان و کشور است.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر برای هنرمندانی که از یونسکو لوح اصالت دریافت می کنند، به صورت کشوری جشن گرفته و تجلیل می کنند، متذکر شد: باید با ارج نهادن به هنرمندان استان و کشور آنها را برای ادامه کار و افتخار آفرینی برای کشور تشویق و ترغیب کرد.

صنایع دستی اشتغالزا است

در این مراسم معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل نیز با اشاره به اثرگذاری آثار هنرمندان در جامعه گفت: آثار هنرمندان در جامعه ماندگار هستند که در دراز مدت می تواند منشا خیر و برکت برای استان و کشور داشته باشد.

عباس دستباز ایجاد اشتغال را دغدغه اصلی نظام و مسئولان دانست و تصریح کرد: در کارگروه های اشتغال خون دل می خوریم تا با هزینه های گزاف برای چند نفر اشتغال ایجاد شود اما در صنایع دستی می توان با هزینه های پایین به همان تعداد افراد شغل ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در هر یک از سنگهای قیمتی و کلکسیونی آثاری از نشانه های الهی است، افزود: با دقت در سنگها می توان آیات و نشانه های الهی را در آنها دید و پی به عظمت الهی و هنرمندی هنرمندان برد.

دستباز با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی می تواند در معرفی آثار صنایع دستی استان مفید باشد، اضافه کرد: در کنار این نمایشگاه ها می توان مشکلات صنایع دستی استان را مطرح و برای کمک به هنرمندان برای رفع این مشکلات تلاش کرد.

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عکس: وحید مقدم