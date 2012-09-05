آغاز بکار همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی/ آذربایجان غربی سرشار از معدن

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی توانمندی های ژئوتوریسم، زنجیره های تامین صنایع معدنی، جایگاه معدن و صنایع معدنی در توسعه پایدار، مزیت های نسبی و رقابتی معادن و صنایع فراوری وابسته و منابع معدنی آذربایجان غربی به صورت رسمی آغاز شد.



آخرین یافته های اکتشافی معادن، تنگناهای قانونی و موانع توسعه بخش معدن و صنایع فراوری وابسته، معرفی صنایع دارای ارزش افزوده و برتر، فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری، بازار یابی و بازرگانی مواد معدنی، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر محور هایی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

آذربایجان غربی با دارا بودن معادن غنی کانسنگ طلا صدرنشین جدول تولید این فلز با ارزش در کشور بوده و طی آینده نزدیک نیز بزرگترین کارخانه استحصال طلای خاورمیانه در تکاب افتتاح می شود، نتایج به دست آمده از عملیات اکتشافی ایمیدرو، نشان می‌دهد معدن طلای شهرستان تکاب با عیار 5.81 گرم در تن از چهار میلیون تن ذخیره قطعی برخوردار بوده و میزان ذخیره احتمالی این معدن به هفت میلیون تن نیز می ‌رسد.

در حال حاضر میزان ذخایر طلای مناطق معدنی آذربایجان‌غربی به 100 تن می‌رسد و این در حالیست که با ادامه فعالیتهای اکتشافی در شهرستانهای ماکو، ‌سلماس،‌ شاهین‌دژ و سردشت میزان ذخایر افزایش می یابد، آذربایجان غربی رتبه نخست کشور را از نظر ذخایر و تولید طلا در اختیار دارد و با ساخت واحد فرآوری و استحصال طلا در معدن زرشوران تکاب، سالانه سه هزار و 600 کیلوگرم شمش طلا و بیش از یکهزار و 200 کیلوگرم نقره تولید می‌شود.

معدن بزرگ طلای "آق دره" در تکاب نیز که عیار کانسنگ آن نزدیک به پنج گرم در هر تن بوده و می تواند سالانه بالغ بر 2.2 تن طلا تولید کند، معدن طلا و نقره " باریکای" سردشت و "خرابه"' پیرانشهر که اخیر شناسایی شده اند با اندیس های معدنی قابل توجه موقعیت استان به لحاظ تولید فلزات گرانقیمت را به نحو چشمگیر تقویت می کند.

ذخیره کانسنگ معدنی باریکای سردشت که در مرحله اکتشاف و مطالعه است، بیش از 764 هزار تن تخمین زده می شود که عیار طلای موجود در آن 1.5 و عیار نقره آن 101 گرم در هر تن بوده که وضعیت معدن طلا و نقره خرابه پیرانشهر نیز مشابه این معدن است.



علاوه بر این معادن، در شهرستانهای ماکو، سلماس، شاهین دژ و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب رگه های معدنی طلا و نقره یافت شده که در صورت بهره برداری از این معادن آذربایجان غربی به رتبه های جهانی در تولید طلا و نقره دست می یابد.

میزان استخراج واقعی سالانه معادن آذربایجان غربی شش میلیون و 761 هزار و 235 تن بوده که با فعالیت این معادن اشتغالزایی بیش از چهار هزار و 941 نفر در عرصه معادن محقق شده است.

وجود 80 سنگ تزئینی در آذربایجان غربی

آذربایجان غربی کلکسیونی از سنگ های تزئینی بوده که با داشتن 80 نوع سنگ تزئینی یکی از مناطق کم نظیر و پر وسعت کشور بوده و در این راستا با دارا بودن 49 نوع ماده معدنی رتبه سوم کشوری را از لحاظ تنوع مواد معدنی دارد، از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 49 نوع آن در آذربایجان غربی شناسایی شده است.

سینیت های سبز پیرانشهر و مهاباد، گابروهای مشکی قره باغ و گرانیت ها، تراورتن ها و مرمرهای استان که در رنگ های مختلف وجود دارد از جمله سنگ های تزئینی آذربایجان غربی به شمار می روند.