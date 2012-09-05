درخشش بانوان گیلانی در اسکیت سرعت/نفرات برتر رقابتهای اسنوکر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله سوم و پایانی این دوره از لیگ که به صورت متمرکز سه روز در ارومیه برگزار شد، در رده سنی نوجوانان، پارمیس خلیل زاده ازگیلان در 300 متر طلا و در500 متر نقره گرفت.

در رده سنی جوانان نیز سارا صداقت نشان طلای 300 متر و مدال نقره 500 متر را به دست آورد، در قسمت تیمی نیز تیم هیئت اسکیت گیلان با مجموع پنج هزار و 682 امتیاز در مکان چهاردهم جدول 34 تیمی ایستاد، هرمزگان قهرمان شد.

پایان فوتسال حمل و نقل گیلان

نخستین دوره رقابتهای فوتسال فعالان بخش حمل و نقل گیلان با معرفی تیمهای برتر در لاهیجان پایان یافت، در پایان این مسابقات تیم لاهیجان با کسب مقام نخست به عنوان تیم منتخب گیلان به رقابتهای کشوری راه پیدا کرد.

در نخستین دوره رقابتهای فوتسال فعالان بخش حمل و نقل گیلان هفت تیم حضور داشتند.

پایان کاراته بانوان گیلان

رقابتهای کاراته بانوان گیلان با معرفی 20 نفربرتر دیروز در رشت پایان یافت، در این دوره از رقابتها 270 کاراته در قسمت کاتای انفرادی رده های سنی و اوزان مختلف یک روز در رشت باهم مسابقه دادند.

کلاس توجیهی داوران فوتبال کشور

کلاس توجیهی داوران فوتبال کشور در رشت آغاز شد، در این کلاس 120 نفر از داوران وسط و کمک داوران لیگهای برتر، دسته اول، دوم و سوم فوتبال کشور از دیروز به مدت سه روز به مدرسی حسین عسگری در رشت حضور دارند.

کلاسهای عملی داوران در ورزشگاه سردار جنگل و کلاس تئوری در سالن آمفی تئاتر مهمانسرای المپیک رشت برگزار می شود که در پایان از داوران تست عملی و تئوری گرفته خواهد شد، داوران برگزیده می توانند در لیگهای مختلف فوتبال قضاوت کنند.

صعود کوهنوردان آستارایی به قله سبلان

کوهنوردان آستارایی به قله سبلان صعود کردند، 15 کوهنورد آستارایی با شعار رشد و توسعه ورزش همگانی قله چهار هزار و 811 متری سبلان اردبیل را فتح کردند و هنگام بازگشت به پاکسازی محیط پرداختند.

سبلان سومین قله بلند ایران است.

نفرات برتر رقابتهای اسنوکر

نفرات برتر رقابتهای اسنوکر لاهیجان مشخص شدند، در پایان این مسابقات اهورا جهان بخش، رامین کیانیان و سهیل دوستدار اول تا سوم شدند.

دررقابتهای اسنوکر لاهیجان 30 نفرحضور داشتند، سنوکر از ورزشهای زیرمجموعه بولینگ و بیلیارد است.