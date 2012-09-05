ضرورت وجود اسپانسر مالی و حضور بخش خصوصی برای ادامه حیات تکواندو اسلامشهر

مربی تکواندو شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جام خلیج فارس (یادواره شهید احمدی روشن) 12 تیم حضور دارند که دو تیم اول به لیگ برتر تکواندو صعود خواهند کرد.

ناصر برجی در ادامه افزود: آکادمی قهرمانان اسلامشهر بدون حمایت مالی مسئولان و با هزینه شخصی در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده است که در اولین روز مسابقات در شهر همدان توانستیم تیم پرقدرت استان قزوین را با نتیجه هفت بر یک شکست دهیم و با تیم پالایشگاه نفت آبادان که هزینه های سنگینی برای تکواندوکاران خود نموده است با نتیجه 4-4 مساوی کردیم.

مربی سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو که در مسابقات جهانی مکزیک 2010 به مقام قهرمانی جهان دست پیدا کرده است خواستار نگاه ویژه مسئولان اسلامشهر به این رشته ورزشی شد و افزود: در این سالها شاهد رشد ورزش شهرستان اسلامشهر در همه رشته ها بوده ایم اما متاسفانه برای رشته ورزشی تکواندو اهمیت خاصی قایل نشده اند.

وی وجود اسپانسر مالی و حضور بخش خصوصی را برای ادامه حیات تکواندو اسلامشهر ضروری دانست و افزود: ما در تمام رده های سنی و اوزان مختلف، قهرمان جهانی داریم و این مسئولیت ما را سنگین تر می کند چرا که باید امکانات بیشتری برای فعالیت قهرمانان تکواندو اسلامشهر مهیا کنیم.