  1. استانها
  2. یزد
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

حجت الاسلام حسینی:

شرایط فعلی کشور شرایط جنگ اقتصادی است/ تعاون سنگر نیرومند دفاعی

شرایط فعلی کشور شرایط جنگ اقتصادی است/ تعاون سنگر نیرومند دفاعی

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه شرایط فعلی کشور را شرایط جنگ اقتصادی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه اظهار داشت: در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند سنگر نیرومند دفاعی باشد.

وی بیان داشت: به کارگیری نیروی بیکار، اجرایی شدن طرح تقسیم ثروت با فعال کردن بخش های خصوصی به ویژه تعاونی ها و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه موضوعاتی است که در حیطه ماموریت این اداره جای می گیرد.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ابرکوه نیز اظهار داشت: نقطه نظرات امام جمعه شهرستان مایه دلگرمی فعالان اقتصادی است.

ناصر زارع افزود: در ابرکوه 442 تعاونی تشکیل شده است که حدود 300 تعاونی فعال و یا در حال راه اندازی است.

وی عنوان کرد: به جز اعضای تعاونی سهام عدالت، حدود 10 هزار نفر از مردم شهرستان عضو دیگر تعاونی ها هستند و در سال گذشته نیز 33 تعاونی در این شهرستان تشکیل شده است که می تواند زمینه ساز اشتغال 330 نفر باشد.

کد مطلب 1689533

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها