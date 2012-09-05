شرایط فعلی کشور شرایط جنگ اقتصادی است/ تعاون سنگر نیرومند دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه اظهار داشت: در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند سنگر نیرومند دفاعی باشد.

وی بیان داشت: به کارگیری نیروی بیکار، اجرایی شدن طرح تقسیم ثروت با فعال کردن بخش های خصوصی به ویژه تعاونی ها و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه موضوعاتی است که در حیطه ماموریت این اداره جای می گیرد.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ابرکوه نیز اظهار داشت: نقطه نظرات امام جمعه شهرستان مایه دلگرمی فعالان اقتصادی است.

ناصر زارع افزود: در ابرکوه 442 تعاونی تشکیل شده است که حدود 300 تعاونی فعال و یا در حال راه اندازی است.

وی عنوان کرد: به جز اعضای تعاونی سهام عدالت، حدود 10 هزار نفر از مردم شهرستان عضو دیگر تعاونی ها هستند و در سال گذشته نیز 33 تعاونی در این شهرستان تشکیل شده است که می تواند زمینه ساز اشتغال 330 نفر باشد.