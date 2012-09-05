اجازه فعالیت 60 کیوسک مطبوعاتی در اسلامشهر

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهل و چهارمین جلسه کمیسیون رسیدگی به وضعیت کیوسکهای مطبوعاتی اسلامشهر با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص تعیین سقف تعداد کیوسکهای مطبوعاتی فعال در سطح شهر بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تعداد 60 باب به تصویب کمیسیون رسید.

وی همچنین اسلامشهر را دارای پتانسیل بالا در حوزه هنر دانست و از برپایی کلاسهای بازیگری در این شهرستان خبر داد و گفت: این کلاسها به منظور شناسایی و کشف استعدادهای برتر و تقویت و بالا بردن توان هنری هنرجویان برگزار شده و به ارائه موضوعات تخصصی در حوزه بازیگری می پردازد.

وی افزود: این کارگاه آموزشی روزهای شنبه هر هفته و به مدت سه ساعت از 15 و 30 دقیقه تا 18 و 30 دقیقه برگزار و پذیرای کلیه علاقمندان این حوزه است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر ادامه داد: آموزش بازیگری با حضور سیروس همتی و به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر در فرهنگسرای شهید صارمی برگزار می شود.