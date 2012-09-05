  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

همزمان در 30 موسسه؛

توزیع سری جدید معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی از جمعه آغاز می شود

توزیع سری جدید معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی از جمعه آغاز می شود

سری جدید توزیع بیش از 2000 معرفی نامه بانک برای دریافت ارز تحصیلی روز جمعه توسط 30 موسسه اعزام دانشجو در کل کشور از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع این معرفی نامه ها از ساعت 9 صبح روز جمعه 17 شهریورماه در 10 موسسه اعزام دانشجو به خارج در تهران و 20 موسسسه دیگر در سایر استانها آغاز خواهد شد.

ادامه توزیع معرفی نامه ها تا 5 روز کاری در موسسات اعزام به دانشجو صورت می گیرد.

از میان 4 هزار درخواست ارسال شده به سامانه نشا، 2 هزار و 728 درخواست تایید و سایر درخواستها به دلایل مختلف پذیرفته نشد.

تایید و عدم تایید درخواست از طریق پست الکترونیک و علت عدم تایید به متقاضیان اطلاع رسانی شده است.

متقاضیانی که درخواستشان پذیرفته نشده می توانند به سامانه نشا مراجعه، نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام و درخواست مجدد را برای توزیع نامه های معرفی به بانک در روز 31 شهریور ثبت کنند.

کد مطلب 1689536

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