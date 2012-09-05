توزیع سری جدید معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی از جمعه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع این معرفی نامه ها از ساعت 9 صبح روز جمعه 17 شهریورماه در 10 موسسه اعزام دانشجو به خارج در تهران و 20 موسسسه دیگر در سایر استانها آغاز خواهد شد.

ادامه توزیع معرفی نامه ها تا 5 روز کاری در موسسات اعزام به دانشجو صورت می گیرد.

از میان 4 هزار درخواست ارسال شده به سامانه نشا، 2 هزار و 728 درخواست تایید و سایر درخواستها به دلایل مختلف پذیرفته نشد.

تایید و عدم تایید درخواست از طریق پست الکترونیک و علت عدم تایید به متقاضیان اطلاع رسانی شده است.

متقاضیانی که درخواستشان پذیرفته نشده می توانند به سامانه نشا مراجعه، نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام و درخواست مجدد را برای توزیع نامه های معرفی به بانک در روز 31 شهریور ثبت کنند.