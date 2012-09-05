قهرمانان اسلحه سابر و اپه انفرادی و تیمی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان روز سه شنبه درمجموعه ورزشی تختی اردبیل و با برگزاری رقابت‌های انفرادی اسلحه سابر و تیمی اسلحه اپه پیگیری شد.

در این روز از مسابقات و در رقابت‌های انفرادی اسلحه سابر نجمه سازانچیان در دیدار فینال به مصاف پریماه برزگر از البرز رفت و با پیروزی 15 بر 14 به عنوان قهرمانی دست یافت. سازنچیان در رده سنی نوجوانان نیز قهرمان رقابت‌های اسلحه سابر شده بود. در این بخش از مسابقات پس از فریماه برزگر که در در دوم قرار گرفت، فائزه رفیعی و کیانا باقرزاده به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

در رقابت‌های تیمی اسلحه اپه نیز تیم آذربایجان غربی با برتری 45 بر 38 برابر اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و عنوان مشترک سومی هم به تیم‌های اردبیل و همدان رسید.