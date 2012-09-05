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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

شمشیربازی جوانان کشور/

قهرمانان اسلحه سابر و اپه انفرادی و تیمی مشخص شدند

قهرمانان اسلحه سابر و اپه انفرادی و تیمی مشخص شدند

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور جوانان در بخش بانوان با مشخص شدن بهترین‏های دو اسلحه سابر و اپه در بخش انفرادی و تیمی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان روز سه شنبه درمجموعه ورزشی تختی اردبیل و با برگزاری رقابت‌های انفرادی اسلحه سابر و تیمی اسلحه اپه پیگیری شد.

در این روز  از مسابقات و در رقابت‌های انفرادی اسلحه سابر نجمه سازانچیان در دیدار فینال به مصاف پریماه برزگر از البرز رفت و با پیروزی 15 بر 14  به عنوان قهرمانی دست یافت. سازنچیان در رده سنی نوجوانان نیز قهرمان رقابت‌های اسلحه سابر شده بود. در این بخش از مسابقات پس از فریماه برزگر که در در دوم قرار گرفت، فائزه رفیعی و کیانا باقرزاده به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

در رقابت‌های تیمی اسلحه اپه نیز تیم آذربایجان غربی با برتری 45 بر 38 برابر اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و عنوان مشترک سومی هم به تیم‌های اردبیل و همدان رسید.
 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان امروز چهارشنبه در بخش تیمی دو اسلحه فلوره و سابر پیگیری می‌شود.
کد مطلب 1689540

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