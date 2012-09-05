آغاز رقابت هنرمندان جهان در جشنواره هنرهای تجسمی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری دبیر جشنواره بین المللی تجسمی صبح چهارشنبه در حاشیه جشنواره گفت: هنرمندان داخلی و خارجی از امروز صبح به مدت دور روز در قالب کارگاه های مختلف با هم رقابت می کنند.

وی افزود: این کارگاه ها در رشته های حجم، خوشنویسی، نگارگری، نقاشی، طراحی، تصویرسازی، پوستر، عکاسی و گرافیک در حال برگزاری است.

منتظری در خصوص تفکیک هنرمندان ایرانی شرکت کننده در کارگاه ها اظهار داشت: 29 هنرمند در بخش خوشنویسی، 32 هنرمند عکاسی، 29 هنرمند در بخش کاریکاتور، 33 نفر در رشته نقاشی، 29 نفر در بخش نگارگری، 29 نفر در بخش حجم، 30 نفر در بخش طراحی، 39 نفر در بخش تصویرسازی، 34 هنرمند نیز در بخش گرافیک با هم رقابت خواهند کرد.

وی یادآور شد: پس از ارزیابی آثار توسط هیئت داوران به برگزیدگان هر بخش در این جشنواره با اهدای لوح سپاس و جوایز نقدی قدردانی می شود.

320 هنرمند از استانهای کشور و 20 کشور جهان در نوزدهمین جشنواره بین المللی تجسمی گرگان رقابت می کنند.