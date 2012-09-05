جذب جوانان به مساجد هدف کانون های فرهنگی هنری باشد

آیت الله سید محمد شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کانون های فرهنگی مساجد باید وحدت و انسجام در اقشار مختلف به ویژه جوانان؛ اقتدار، پیروزی و عزتمندی مسلمانان را تقویت کنند، اظهار داشت: این مراکز باید پایه اعتقادی جوانان را در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی مستحکم تر سازند.

وی با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد، می تواند به کانونی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن مبدل شود، تصریح کرد: در موقعیت حساس فعلی کشور و در مقابله با جنگ نرم فکری دشمنان، نیازمند عزم راسخ کانون های فرهنگی و هنری مساجد هستیم.

امام جمعه سمنان، مساجد را به عنوان یک نهاد مدنی، بهترین پایگاه برای اجتماع مسلمانان و ایجاد وحدت و همدلی و نیز تبیین معارف و احکام دینی و رفع و دفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و بررسی مسائل علمی، سیاسی و دینی برشمرد.

وی افزود: مسجد به دلیل بهره مندی از ظرفیت بالای فرهنگی، دینی و اجتماعی می تواند نقش بسزایی در سازندگی معنوی و صیانت دینی جوانان داشته باشد.

آیت الله شاهچراغی در پایان، هدایت و تربیت صحیح جوانان و به کارگیری نیروها و استعدادهای آنان در پیشرفت آینده کشور بسیار موثر عنوان کرد و گفت: با توجه به تلاش های دشمن برای فاصله گرفتن جوانان از هویت فرهنگی و مذهبی، بررسی راه های گسترش و موانع دین داری و دین باوری در بین جوانان اهمیت ویژه ای داشته و مسجد به عنوان پایگاهی دینی است که حضور جوانان در آن، بنیاد دینی جامعه را تقویت می کند.