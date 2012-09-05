درگیری در مقابل سفارت سوریه در قاهره/نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مناطق اطراف سفارت سوریه در قاهره شب گذشته شاهد درگیری میان نیروهای پلیس و معترضین بود.

این درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از شهروندان مصری با تحصن در مقابل سفارت سوریه در قاهره خشونت در این کشور را محکوم کردند.

این اعتراضات از میدان التحریر قاهره و در اطراف خیمه ای موسوم به خیمه مخالفان سوری آغاز شد و تا مقر سفارت سوریه در قاهره ادامه داشت. این تظاهرات که ابتدا با شعار دادن و درخواست برای توقف خشونت در سوریه آغاز شد کم کم به پرتاب سنگ به سوی نیروهای پلیس کشیده شد.

نیروهای پلیس نیز پس از مشاهده تلاش معترضین برای یورش به سفارت سوریه در قاهره با معترضین درگیر شدند و برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کردند.

یک منبع امنیتی نیز در این رابطه به الجزیره گزارش داد: بر اثر درگیری نیروهای پلیس و معترضین دستکم 9 نفر زخمی و 7 تن بازداشت شدند.

این درگیری در حالی صورت می گیرد که وزیران خارجه کشورهای عربی قرار است امروز در مقر اتحادیه عرب در قاهره درباره بحران سوریه نشست برگزار کنند.