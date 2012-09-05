به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در هشتمین جلسه ستاد دهه کرامت آستان مقدس حضرت معصومه(س) اظهار داشت: در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت توجه به بُعد محتوایی و کیفیت باید مقدم بر شکل ظاهری و تزئینی آن باشد.



وی با اشاره به تاثیرگذاری فرهنگی برنامه های دهه کرامت بر آحاد جامعه بیان داشت: برنامه های این دهه باید به گونه ای باشد که موجب ارتقای سطح فرهنگی و بینش دینی زائران و مجاوران شود.



در ادامه سرپرست معاونت فرهنگی حرم مطهرحضرت معصومه(س) طی سخنانی ابراز داشت: ستاد دهه کرامت این آستان با برگزاری جلسات متعدد و با بررسی و باز خوانی برنامه های دهه کرامت در سال های گذشته، توانسته الگوی مناسبی را برای جشن های امسال ارائه کند.



حجت الاسلام سید مصطفی حسینی عنوان کرد: نور افشانی در شب اول دهه کرامت، تهیه کلیپ های صوتی و تصویری با موضوع این دهه و پخش آن از طریق صدا و سیما، برگزاری آیین خطبه خوانی وهمایش بزرگ خادمان در روز میلاد حضرت معصومه(س)، تجلیل از خواهران خوش حجاب، برگزاری جشن کرامت در دیگر سازمان ها و نهاد های استان و برپایی میز گردهای تخصصی از برنامه های تدوین شده در این دهه هستند.



وی افزود: تولید محصولات فرهنگی، اعزام خادمان کریمه اهل بیت(س) همراه با کاروان برنامه "زیر سایه خورشید" به شهر های مختلف، برگزاری جشن کرامت به طور ویژه در استان بوشهر و برگزاری نمایشگاه کریمه اهل بیت(س) از دیگر برنامه های ستاد دهه کرامت حرم حضرت معصومه(س) هستند.



سرپرست معاونت فرهنگی حرم مطهرحضرت معصومه(س) افزود: برنامه مهمانی ملکوت و تجدید میثاق علما با حضرت معصومه(س)، برگزاری جشن تکلیف دختران در روز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و جشن تکلیف پسران در روز میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، تولید و عرضه چادر برای زائران با حجاب نامناسب، غبار روبی، برگزاری حلقه های معرفت و مراسم هایی با موضوع دفاع مقدس و بیداری اسلامی نیز از جمله برنامه های دهه کرامت در حرم مطهر هستند.