وضعیت جمعیت کشور بحرانی است/ باید فرزندآوری داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: دو عامل باعث این وضعیت شده است. یکی اینکه در ابتدای انقلاب افزایش جمعیت روال غیرطبیعی پیدا کرد به طوریکه میزان رشد آن به 5/3 تا 4 درصد رسید که بدون برنامه ریزی بود. دوم اینکه بعد از آن به دنبال کنترل شدید جمعیت افتادیم. در کنار این کنترل، فرزندآوری در جوانان کم شد و سن ازدواج هم بالا رفت.

وی ادامه داد: الان وضعیت بحرانی داریم و باید افراد به دنبال فرزندآوری باشند. البته باید برنامه‌ریزی‌ها هدفمند باشد، نه اینکه همه افراد را به طور یکسان تشویق کنیم.

امامی رضوی اظهار داشت: تشویقهای مالی برای فرزندآوری اصلاً خوب نیست، چون خانواده‌هایی هستند که توان مالی ندارند و به خاطر تعدد فرزندان نمی‌توانند به تربیت و تعلیم آنها خوب بپردازند اما به خاطر مسائل مالی (مثل پرداخت پول مستقیم در هدفمندی یارانه‌ها) تشویق می‌شوند که فرزند بیاورند و این باعث بسیاری از مشکلات در آینده می‌شود.

وی گفت: برعکس، کسانی که باید فرزند بیاورند، یا دیر ازدواج می‌کنند و یا اصلاً بچه‌دار نمی‌شوند و یا تعداد کمی بچه دارند. دیدگاه غلطی هم الان در میان دختران جوان وجود دارد که باردار شدن را باعث تغییر شکل و خراب شدن ترکیب بدن و اندام خود می‌دانند، در حالی که الان ثابت شده که زنانی که دیر فرزند می‌آورند و یا اصلاً فرزند نمی‌آورند احتمال ابتلا به سرطان‌های مختلف در آنها بسیار بیشتر است.

معاون وزیر بهداشت در خصوص ارتباط مشکلاتی نظیر اعتیاد و بیکاری و رشد جمعیت گفت: مشکلات ما به خاطر رشد جمعیت نیست. علت آن نداشتن برنامه مشخص در زمینه اقتصادی است. در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های سند چشم‌انداز، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ما به 8 درصد برسد.

وی افزود: البته بنده اقتصاددان نیستم ولی اگر رشد اقتصادی به 8 درصد برسد مسلماً بیکاری ریشه‌کن خواهد شد. یا مثلاً در بحث کشاورزی، در بسیاری از مناطق کشور ما، آب زیادی وجود دارد و امکان کشاورزی زیاد است، ولی می‌بینیم که جمعیت روستایی ما که جمعیت مولد کشور است به حدود 20 درصد رسیده است و جمعیت شهری که مصرف کننده است روز به روز افزایش می‌یابد. جوانان هم اکثراً به دنبال کارهای واسطه‌ای و پشت میز نشینی هستند و کسی زیاد به دنبال کار تولیدی نیست. همین مسائل سبب شده که مشکلات زیاد شود.