به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

امسال نیز شما مردان و زنان خداجوی و حقیقت نیوش، با برگزاری این اجلاس، گام دیگری در راه وظیفه ی بزرگ اسلامی خویش یعنی اقامه ی نماز برداشته اید. از همه ی دست اندرکاران بویژه از جناب حجه الاسلام آقای قرائتی، روحانی مجاهد و صادق و ثابت قدم که استوانه ی اصلیِ این کار بزرگ است، تشکر میکنم و پاداش الهی را برای ایشان و همکارانشان مسألت می نمایم.



با این همه باید اعتراف کنیم که هنوز مجموعه ی ما مسئولان نظام اسلامی وظیفه ی خود را در این باره به تمام و کمال، ادا نکرده ایم. اهمیت نماز را باید به درستی فهمید. این که فرموده اند: اگر نماز در درگاه خداوند، مقبول افتد دیگر خدمات و زحمات نیز پذیرفته شده و اگر نماز، مردود باشد هرچه جز آن نیز مردود گشته است، حقیقتی بزرگ را بما می نمایاند.

آن حقیقت این است که اگر در جامعه ی اسلامی نماز در جایگاه شایسته ی خود قرارگیرد، همه ی تلاشهای سازنده ی مادی و معنوی، راه خود را به سمت و سوی آرمانها میگشاید و جامعه را به نقطه ی مطلوب آرمانی اسلام می رساند؛ و اگر از اهمیت نماز غفلت شود و نماز مورد بی اعتنایی قرار گیرد، این مسیر به درستی طی نخواهد شد و تلاشها و مجاهدتها تأثیر لازم را در رساندن به قله یی که اسلام برای جامعه ی بشری ترسیم کرده است،‌ نخواهد داشت.



این حقیقت، به همه ی ما هشدار می دهد و وظیفه یی سنگین را به یاد ما می آورد. تلاشهای فرهنگی و هنری و برنامه ریزیهای آموزشی و غیره، همه باید به گونه یی طراحی و اجرا شود که نماز، با کیفیت مطلوب، روز به روز در میان مردم بویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به راستی از این چشمه ی پاکی و روشنی بهره مند گردند. بیشک دستگاههای متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صدا و سیما و دست اندرکاران اداره ی مساجد، بیش از دیگران باید احساس مسئولیت کنند.



از خداوند متعال کمک بخواهید و دامن همت به کمر بزنید و حرکتی تازه در این راه آغاز کنید. خداوند یار و نگهدارتان.

سیدعلی خامنه ای

13/شهریور/1391

