انتقال بخشی از اسناد تاریخی استان سمنان از مرکز اسناد مجلس به این استان

به گزارش خبرنگارمهر، حمید یزدانی صبح روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، اظهار داشت: بر اساس پیگیری های انجام شده توسط مسئول مرکز اسناد و کتابخانه میراث فرهنگی استان سمنان، 920 سند از مهم ترین اسناد مرتبط با تاریخ و پیشینه استان سمنان به مرکز اسناد این اداره کل منتقل شد.

وی گفت: این اسناد شامل مکاتبات مردم و مراکز دولتی در گذشته با مجلس شورای ملی در رابطه با شکایت از حاکمان محلی، سارقان، یاغیان، نزاع و درگیری های محلی، تقدیر از حاکمان و ... است که بیشتر این اسناد متعلق به اواخر دوره قاجار است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه این اسناد به صورت دیجیتالی در مرکز اسناد و کتابخانه این اداره کل موجود است، افزود: این اسناد با هدف شناسایی و معرفی بخشی از پیشینه تاریخی استان به مرکز اسناد این اداره کل منتقل شده است.

یزدانی در پایان گفت: دانشجویان، پژوهشگران و محققان می توانند برای آشنایی و بهره برداری از این اسناد به مرکز اسناد و کتابخانه این اداره کل مراجعه کنند.

در حال حاضر بیش از پنج هزار جلد کتاب مرجع و تخصصی، فصلنامه و نشریه مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مرکز اسناد و کتابخانه اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان موجود است.