برخورد دو پراید در قم منجر به فوت یک نفر شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته توسط نیروهای آتش نشانی هشت مورد ایمن سازی انجام گرفت که شامل صید جانوران و نشت سوخت از خودرو بود.



جلوگیری از خودکشی زنی 40 ساله



وی در ادامه گفت: طی 24 ساعت گذشته پنج مورد عملیات نجات انجام گرفت که یکی از آنها جلوگیری از خودکشی زنی 40 ساله بود که با بازکردن شیر گاز سعی در خودکشی داشت اما نیروهای آتش نشانی با حضور در محل و انجام اقدامات روانشناسی بر روی فرد او را از خودکشی منصرف کردند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته یک مورد انگشتر بری و یک مورد گیر کردن پای کودک در میان پل و خارج کردن پای کودک انجام گرفت.



وقوع 2 تصادف طی 24 ساعت گذشته



وی با اشاره به وقوع 2 تصادف افزود: در یکی از تصادف‌ها خودروی پراید که در حال حرکت به سمت عقب بود زیر کامیون رفت که منجر به مصدوم شدن 2 نفر شد.



جعفری ادامه داد: نیروهای آتش نشانی با انجام اقدامات ایمن سازی خودروی پراید را مهار کرده و با جابجایی کامیون، خودرو خارج شده و مصدومان تحویل عوامل اورژانس شدند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: در یکی دیگر از تصادف ها که در ساعت 2 بامداد در میدان مفید به وقوع پیوست 2 خودروی پراید با یکدیگر برخورد کردند.



وی ادامه داد: خودروی پرایدی که در لاین مخالف تردد می کرد با شدت با خودروی دیگری برخورد کرد که ضمن از بین رفتن خودروها، پنج نفر به شدت مصدوم شده و یک نفر نیز فوت کرد.



جعفری با اشاره به وقوع چهار حریق ضایعات طی 24 ساعت گذشته افزود: 2 حریق نیز در قم به وقوع پیوست که یکی حریق مغازه و دیگری حریق منزل بود.

