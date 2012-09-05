تکمیل بیمارستان بهشهر با کمبود اعتبارات روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی صبح چهارشنبه در پایان بازدید از مراحل ساخت این مرکز درمانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با وعده مسئولان کمبودهای مالی در کمترین زمان ممکن مرتفع خواهد شد و با تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، عملیات ساخت بیمارستان 181 تختخوابی جایگزین بهشهر سال آینده به پایان می رسد.

وی گفت: در حال حاضر از برنامه مصوب ساخت این بیمارستان پنج درصد عقب هستیم که دلیل اصلی آن ، کمبود نقدینگی است .

وی بیان داشت: مطالعه برای خرید تجهیزات بیمارستانی را آغاز کرده ایم تا پس از تکمیل ساختمان این مرکز درمانی ، در کمترین زمان ، دستگاه های مورد نیاز را خریداری و این مرکز را به بهره برداری برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود : برای استفاده بهینه از امکانات این مرکز درمانی ، پس از رایزنی های فراوان ، نظر مساعد وزیر بهداشت و درمان برای احداث دانشکده پرستاری در مجاورت این بیمارستان را جلب کرده ایم که این موسسه آموزش عالی همزمان با بهره برداری این بیمارستان ، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

نماینده مردم شهرهای بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بهره برداری از بیمارستان جایگزین، باید تلاش کنیم از فضای بیمارستان فعلی امام خمینی (ره) بهشهر بهترین استفاده را ببریم.

مقیمی ادامه داد: در حال انجام مطالعه برای بهره مندی مطلوب از فضای این بیمارستان هستیم که در صورت تایید کارشناسان، بیماستان فوق تخصصی در یکی از رشته ها را در این مکان راه اندازی کنیم که در آن صورت این بیمارستان می تواند به نیازهای درمانی شهرهای مازندران و همچنین استان های مجاور پاسخ دهد.

بهشهر در شرق مازندران واقع شده است.