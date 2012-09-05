به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی یکی از مراکز فرهنگی کشور است که تلاش قابل توجهی برای خرید کتابهای مختلف از دیگر کشورها دارد.
این مرکز چندی پیش با همکاری یک کارشناس مسلط به زبان کردی، بیش از 250 عنوان کتاب را از کردستان عراق خریداری کرده بود که این کتابها پس از تاخیری چند ماهه در گمرک ایران بالاخره دیروز به کتابخانه رسید.
علیاکبر زارع بیدکی، مدیر بخش فراهمآوری کتابخانه مجلس در اینباره به مهر گفت: 300 جلد کتاب در موضوعات علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه، ادبیات، حقوق، سفرنامه و واژهنامههای چند زبانه خریداری شد و با رسیدن کتابها مشغول طی مراحل کارشناسی برای اضافه کردن آنها به منابع کتابخانهای هستیم.
وی ادامه داد: این کتابها بیشتر تکجلدی هستند و به همین دلیل بیش از 250 عنوان را شامل میشود و تعدادی دایرةالمعارف و فرهنگنامه در چند جلد داشتیم.
مدیر فراهمآوری کتابخانه مجلس با بیان این که اضافه شدن این کتابها منابع آثار کردی کتابخانه مجلس را غنیتر میکند، گفت: کتابهای مذکور از کتابفروشیها و ناشران مختلف خریداری شد و از جدیدترین منابع مربوط به سالهای 2011 و 2012 است.
به گفته وی، در بین کتابهای خریداری شده کتابهایی نیز به زبانهای عربی و فارسی چاپ اربیل دیده می شود، به طور کلی حدود 30 درصد کتابها عربی و تعدادی فارسی و بقیه کردی هستند، البته تعدادی فرهنگ دو و سه زبانه در بین کتابها وجود دارند.
و اما نکته مهم درباره این کتابها مساله معطلی چند ماههشان در گمرک ایران است که در نهایت با حذف 8 تا 10 کتاب بقیه محموله ترخیص و در اختیار کتابخانه مجلس قرار میگیرد.
بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر، کتابخانههای بزرگ از جمله کتابخانه مجلس دارای بخشی برای کتابهای خاص و حتی ممنوعه هستند که به صلاحدید رئیس کتابخانه برای آنها خرید میشود و دسترسی به آن آثار تنها در اختیار اشخاص خاص است.
در خرید کتابهای کردی برای کتابخانه مجلس نیز طبق روال همیشه تعدادی از آثار که کارشناسان تشخیص داده بودند باید در کتابخانه مجلس باشد و برای پژوهش و بررسی در اختیار اشخاص خاص قرار گیرد، خریداری شده بود، ولی این آثار هرگز به دست کتابخانه مجلس نرسیده و گویا قرار هم نیست که برسد.
این اتفاق در حالی برای نخستینبار رخ میدهد که پیش از این منابع گمرک نامه کتابخانه مجلس را قبول داشتند و مانع ترخیص کتابهایی که خریداری شده بود، نمیشدند.
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