امضای قراداد همکاری بین روزنامه تهران تایمز و "دیلی میل" زامبیا

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا مقدسی» مدیرمسئول روزنامه تهران تایمز، و «ایساک چمپامپه» مدیر مسئول روزنامه دولتی "دیلی میل" جمهوری زامبیا با هدف توسعه روابط فرهنگی-اجتماعی بین ایران و زامبیا، قرارداد همکاری منعقد کردند.

این قرارداد در راستای گسترش همکاریهای رسانه ای ایران و زامبیا، به دنبال اجلاس 2012 رسانه های جهان که با حضورسران رسانه ای دو کشورتیرماه سال جاری در مسکو برگزار شد، پس از پیگیریها و مذاکرات متعدد فی مابین دو رسانه به انعقاد رسیده است.

براساس این سند، دو خبرگزاری به انتشارمتقابل مقالات مشترک فرهنگی، اجتماعی، ملی و بین المللی، برپایی برنامه های مشترک فرهنگی، تبادل گزارشات تصویری و خبری می پردازند.

روزنامه "دیلی میل" از رونامه های دولتی جمهوری زامبیا ا ست؛ که دردهه 1950 تاسیس شده است. در حال حاضر ازموسسه های بزرگ انتشاراتی این کشور محسوب می شود که به انتشار روزنامه و هفته نامه و نشریات متعددی به زبان انگلیسی می پردازد. دفتراین روزنامه درلوساکا است و تیراژی 20 هزارتایی دارد.

به گزارش مهر، زامبیا کشوری است در جنوب افریقا که از لحاظ مساحت سی وهشتمین کشور بزرگ دنیا قلمداد می شود. مساحت آن کمتر از نصف ایران است؛ از کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا بزرگتر؛ اما از کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی، تانزانیا، شیلی و مصر کوچکتر است. جمعیتی 12 میلیونی دارد. هفتاد و دومین کشور دنیا است از لحاظ جمعیت. اما با توجه به وسعت زیاد آن جمعیت این کشور کم است. ۸۷٪ مردم این کشورمسیحی، ۱ ٪ مسلمان و باقی نیز عقاید بومی دارند. زبان رسمی زامبیا، انگلیسی است، بیش از ۷۰ نوع زبان و لهجهٔ بومی نیز دراین کشورایج است.

زامبیا که از اواخر قرن 19 مستعمره بریتانیا بوده در ۱۹۶۴ اعلام استقلال کرد و در سال ۲۰۱۰ بانک جهانی، زامبیا را از جمله کشورهایی خواند که سریع‌ترین اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کنند. مقر بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA) در پایتخت این کشور لوساکا قرار دارد و مس، کبالت، تنباکو و پنبه عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

