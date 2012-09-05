عبدالکریم رضوی درگفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به حمایتی که در بودجه سال 90 از صندوقهای غیر دولتی به عمل آمد، سرمایه صندوق‌های 48 گانه موجود به بیش از 290 میلیارد تومان رسیده که این امر با توجه به روند مشارکت بین دولت و بهره برداران بخش کشاورزی دائماً در حال افزایش است.

وی به برنامه سال جاری این شرکت برای تشکیل صندوق‌های جدید در نقاط مختلف کشوراشاره کرد و افزود: در ماه‌های اخیر کار تشکیل صندوق‌های صنعت زنبورداری کشور، منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و شهرستانهای بهبهان در خوزستان و نیریز در فارس مراحل نهایی خود را طی می کنند و امید است طی یک ماه آینده به جمع صندوقهای موجود بپیوندند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه هیئت موسس 13 صندوق شهرستان‌های استان‌های تهران و سمنان تشکیل شده است، گفت: کار تشکیل 16 صندوق در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و دیگر شهرستان‌های استان تهران در حال انجام است و تشکیل 5 صندوق در استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان در حال بررسی مقدماتی هستند.

وی در ادامه درخصوص تعداد تشکل‌های عضو این صندوق عنوان کرد: تعداد تشکل‌های موجود تحت پوشش صندوق‌ها به 4996 تشکل رسیده که 4390 شخصیت حقیقی هم تحت پوشش صندوق‌ها قرار گرفته اند.

رضوی همچنین درباره جذب اعتبارات سال گذشته جهت انجام پروژه های آبیاری تحت فشارتوسط این صندوق گفت: در سپردن عاملیت اعتبارات دولتی به صندوق‌ها در آبیاری تحت فشار تاکنون مبلغ 811 میلیارد تومان به صندوقها واریز شده که 650 میلیارد تومان یعنی درحدود 80 درصد اعتبارات جذب شده است.

وی افزود: سهم سال 90 از این اعتبارات مبلغ 646 میلیارد تومان بوده که 494 میلیارد تومان یعنی در حدود 76% اعتبارات تاکنون جذب شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه جذب این اعتبارات در بعضی از استانها در 3 ماهه اول سال جاری به طور کامل انجام شده است که منتظر ابلاغ اعتبارات سال جاری هستیم، گفت: امیدواریم با توجه به روند بسیار مطلوبی که در تخصیص اعتبارات برای امر مهم بهینه سازی مصرف آب در سالهای اخیر در قالب اعتبارات آبیاری تحت فشار صورت گرفته، سال جاری هم شاهد تامین و تخصیص اعتبارات خوبی باشیم.