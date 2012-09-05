نیاز اصلی سیستان و بلوچستان فرهنگ سازی در زمینه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: محور اصلی توسعه در این منطقه حفظ وحدت و امنیت با اتکا به هوشیاری و همراهی مردم است.

وی به سومین نمایشگاه سراسری علم تا عمل که طی چند روز گذشته در تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: 51 طرح از سیستان و بلوچستان برای شرکت در این نمایشگاه ارائه شد که از این تعداد 25 طرح به تایید هیئت داوران رسید.

وی به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران نیز اشاره کرد و افزود: این اجلاس اقدامی ارزشمند برای نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و شکست دشمن بود.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: فراهم سازی مقدمات سفر چهارم رئیس جمهوری به استان، پیگیری اتمام طرح های مهر ماندگار در زمان مقرر و انجام کامل مصوبات سه سفر استانی رئیس جمهوری از برنامه های اولویت دار سیستان و بلوچستان تا پایان دولت دهم است.

وی گفت: مسئولان باید از موقعیت ویژه منطقه و ظرفیت ترانزیتی آن برای رونق اقتصاد و اشتغال بهره گیرند.

وی افزود: اجرای مصوبه توسعه تسهیل سرمایه گذاری در شرق کشور نیز برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق اقتصاد استان باید در اولویت قرار گیرد.

نارویی اظهار داشت: وجود مرزهای طولانی آبی و خاکی فرصتی استثنایی برای رونق اقتصاد سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: هیچ محدودیتی برای واردات و صادرات کالا نیز در این استان وجود ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: استفاده درست از آیین نامه مبادلات مرزی و نظارت بر امور تجاری مرز و پیگیری راه اندازی دو منطقه ویژه اقتصادی میلک و میرجاوه، سهیم کردن منطقه آزاد چابهار در کمک به توسعه استان بویژه دو شهرستان چابهار و کنارک و اخذ سهم حداقل 30 درصدی از واردات شرکت بازرگانی ایران از طریق بندر چابهار از سوی مسئولان ضروری است.

وی همچنین به انجام 100 درصد تعهد اشتغال استان در سال 91، استفاده از مزیت اقلیم چابهار برای راه اندازی مراکز درمانی تخصصی دریا، ارتقای جایگاه چشم پزشکی زاهدان در خدمات برتر درمانی کشور، تدوین سند راهبردی آموزش و پرورش استان، شتاب بخشی در اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش کشاورزی و پرداخت سریعتر تسهیلات، اجرای کارشناسانه طرح تثبیت شن های روان، فعال سازی کارگروه احیای دریاچه هامون، پیگیری مصوبه ریزگردها و تکمیل زیربناهای مجتمع های کشت میگو در جنوب استان تاکید کرد.

وی تکمیل احداث بزرگراه ها، طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، طرح های توسعه فرودگاه های استان، راه آهن چابهار - زاهدان، طرح انتقال گاز به شهرهای خاش و زابل و زاهدان در سال 91 و سایر شهرها در سال 92، اجرای طرح پتروشیمی چابهار، آغاز عملیات اجرایی خط انتقال برق 400 کیلوولت زاهدان - چابهار، تکمیل خطوط انتقال و پست های برق، احداث نیروگاه های برق و صدور این انرژی به کشورهای همسایه، رفع افت ولتاژ برق در ایرانشهر، سرباز، نصرت آباد و کورین را از دیگر برنامه های مهم در سیستان و بلوچستان تا پایان کار دولت دهم عنوان کرد.

نماینده مردم سراوان، مهرستان و سیب و سوران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: مرزهای طولانی سیستان و بلوچستان فرصت استثنایی و فوق العاده برای توسعه اشتغال و رونق اقتصاد منطقه است که تاکنون از این مزیت بهره مطلوب گرفته نشده و باید با برنامه ریزی مناسب زمینه ایجاد اشتغال در مرز را برای مرزنشینان فراهم کرد.

هدایت الله میرمرادزهی گفت: بسیاری از معادن بکر و غنی سیستان و بلوچستان به دلایلی مورد بهره برداری قرار نگرفته است که باید در این زمینه چاره اندیشی شده تا در ایجاد فرصت های شغلی و رفع بیکاری گام موثری برداشته شود.

وی افزود: اعتبارات هنگفتی برای اجرای پروژه های عمرانی به این استان تخصیص یافته است که باید با نظارت کارشناسانه و هزینه بجا و درست از آنها استفاده شود.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: تاکنون حدود 70 درصد از موافقت نامه های عمرانی سال 91 مبادله شده و مسئولان باید توجه داشته باشند در مهلت قانونی، مبادلات 30 درصد باقیمانده موافقت نامه ها انجام تا حق مردم پایمال نشود.

رجبعلی شیخ زاده گفت: مسئولان باید برای تحقق سهمیه اشتغال سیستان و بلوچستان در سالجاری با نظارت مستمر بر عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام و شتاب دهی به اجرای طرح های مهر ماندگار و اتمام آنها در زمان مقرر تلاش کنند.

در این جلسه تعدادی از مسئولین جدید سیستان و بلوچستان نیز معرفی شدند.