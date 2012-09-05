لزوم ورود به عرصه گازوئیل سوز کردن خودروها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: نیمی از خودروهای اروپا گازوئیل سوز هستند ولی در ایران هنوز اینکار صورت نگرفته است.



وی افزود: جایگاه البرز در کشور ویژه است به دلیل اینکه شاه راه مواصلاتی کشور و در کنار پایتخت ایران است و در ارتباط با دنیا ظرفیت ویژه ای دارد ولی در دیگر استان چنین ظرفیتی وجود ندارد.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته شهرک های صنعتی در استان البرز وجود نداشت و صنعت، معدن و تجارت استان هنوز اداره بود و قدرت تصمیم گیری نداشت و همچنین البرز استاندار نداشت ولی امروزه پیشرفت های خوبی را شاهد هستیم.

اکبریان ادامه داد: در دنیا بزرگترین مشکل صنعتگران را حل کرده اند و هم اکنون واحدهای صنعتی در وسط شهر مستقر هستند ولی ایران این واحدهای صنعتی را به دورترین منطقه منتقل می کنند و مشکل زیست محیطی آن را حل نمی کنند.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: انشاالله آمایش صنعت دراستان البرز به خوبی انجام و مشکلات صنعتگران به خوبی منعکس شود.

