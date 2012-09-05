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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

حجت الاسلام صلاحی:

در هیئت های مذهبی از سخنان بدون سند در تاریخ اسلام پرهیز شود

در هیئت های مذهبی از سخنان بدون سند در تاریخ اسلام پرهیز شود

ساوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه گفت: نقش هیئت مذهبی در ایامی مانند ایام فاطمیه و صادقیه باید پررنگتر باشد و باید دقت شود از ایراد سخنان بدون سند و مدرک در تاریخ اسلام پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صلاحی افزود: نقش هیئت مذهبی در ایامی مانند ایام فاطمیه وصادقیه باید پررنگتر باشد و باید دقت شود از ایراد سخنان بدون سند و مدرک در تاریخ اسلام پرهیز شود.
 
وی با توجه به قدرت تاثیرگذاری کلام مسئولین هیئت های مذهبی گفت:هیئت های مذهبی بخصوص هیئات منتخب میتوانند به عنوان یک الگو تلقی شوند و در جذب جوانان و نوجوانان موفق باشند.
 
حجت الاسلام صلاحی با بیان اینکه اتحاد و وحدت درتمام امور رکن اصلی کارها است و موجب پیشرفت و رونق کار خواهد شد خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی هیئات مذهبی از جمله از کارهایی که به اتحاد وهمدلی و وحدت نیاز دارد و باید به منظور فراهم آمدن این بستر اقدام کرد.
 
درادامه جلسه مصوب شد همایش هیات مذهبی درسالروزشهادت امام جعفرصادق (ع) برگزار شود.

کد مطلب 1689573

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