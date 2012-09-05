در هیئت های مذهبی از سخنان بدون سند در تاریخ اسلام پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صلاحی افزود: نقش هیئت مذهبی در ایامی مانند ایام فاطمیه وصادقیه باید پررنگتر باشد و باید دقت شود از ایراد سخنان بدون سند و مدرک در تاریخ اسلام پرهیز شود.



وی با توجه به قدرت تاثیرگذاری کلام مسئولین هیئت های مذهبی گفت:هیئت های مذهبی بخصوص هیئات منتخب میتوانند به عنوان یک الگو تلقی شوند و در جذب جوانان و نوجوانان موفق باشند.



حجت الاسلام صلاحی با بیان اینکه اتحاد و وحدت درتمام امور رکن اصلی کارها است و موجب پیشرفت و رونق کار خواهد شد خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی هیئات مذهبی از جمله از کارهایی که به اتحاد وهمدلی و وحدت نیاز دارد و باید به منظور فراهم آمدن این بستر اقدام کرد.



درادامه جلسه مصوب شد همایش هیات مذهبی درسالروزشهادت امام جعفرصادق (ع) برگزار شود.