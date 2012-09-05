سردرگمی غرب از پیشرفت نظامی ایران/ هیچ قدرتی توان صدمه به نظام را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین اجلاس سالیانه بسیج اساتید در مشهد با اشاره به این مطلب که ساخت موشک بر روی شناور در دستور کار برنامه 5 ساله نیروی دریایی قرارگرفته است، گفت: نیروی دریایی سپاه پاسداران با ساخت موشک برروی شناور 14 متری بر لبه تکنولوژی قرار گرفته است.

وی به ساخت موشک برروی شناور14 متری توسط کشور اشاره کرد و افزود: هنگام ساخت این موشک همه دانشگاه های کشور و 5 کشور جهان به این مسئله اذعان داشتند که ساخت چنین موشکی غیر ممکن است اما نیروی دریایی کشور موفق به ساخت این موشک شد.

وی با اشاره به این مطلب که تنها کشوری موضع تهدید علیه کشور را دارد آمریکا است، گفت: تهدیدات آمریکا علیه ایران به نوعی دفاع از خود در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هیچ قدرت نظامی توانایی خدشه وارد کردن به نظام اسلامی را ندارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه هیچ قدرت نظامی توانایی خدشه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند چرا که این نظام متصل به قدرت لایزال خداوند است، تصریح کرد: هیچ کشوری مدعی تهدید نظامی علیه ایران نیست.

وی همچنین از ارتباط مستقیم نیروی دریایی سپاه پاسداران با14 دانشگاه هسته ای کشور و 50 دانشگاه کشور خبر داد و خواستار ارتباط مستمر و دوسویه دانشگاه ها و جوامع علمی برای پیشرفت هرچه بیشتر کشور در همه حوزه ها شد.

سردار فدوی خواستار توسعه همه جانبه مناطق دریایی و ساحلی کشور بوِیژه منطقه خلیج فارس شد و گفت: دریا و سواحل دریای جنوب نقش ویژه ای در همه شئونات کشور ایفا می کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه 70 درصد گاز کشورها از کشورهای ایران، روسیه و قطر تامین می شود، گفت: در سال جاری از منطقه خلیج فارس بیش از20 میلیون ریال بشکه نفت خارج شده است که این امر نسبت به 24 سال گذشته رشد دو برابری داشته است.

همه توانمندی نظامی آمریکا متکی به دریا است

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی تولید نفت کشور به بیش از 30 میلیون بشکه برسد، افزود: بخش عمده ای از تامین منابع درآمدی کشور از دریا است.

وی با بیان اینکه همه توانمندی های و تجهیزات نیروهای دریایی، هوایی، زمینی آمریکا متکی به ناوگان دریایی مستقر در خلیج فارس است، اذعان داشت: همه توانمندی نظامی آمریکا متکی به دریا است.

سردار فدوی افزود: توزیع متناسب علم در اقصی و نقاط کشور می تواند پاسخی دندان شکن در برابر تهدیدات اساسی کشور باشند.

وی به حضور ناوهای دریایی آمریکا در شمال خلیج فارس اشاره کرد و افزود: وجود انحصاری انرژی های جایگزین در منطقه خلیح فارس متناسب با نظام سلطه آمریکا بر کشورها از دلایل حضور دائمی ناوهای دریایی آمریکا در شمال خلیج فارس است.

افول سلطه سیاسی آمریکا علت حضور ناوهای دریایی

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درهمین زمینه ادامه داد: به افول رفتن سلطه سیاسی، روانی و رسانه ای آمریکا درکشورهای اروپایی و خاورمیانه از دیگر عوامل حضور ناوهای دریایی در خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه آمریکا در حوزه تشدید عملیات روانی و رسانه دارای قدرت بالایی است، بیان داشت: آمریکا با استفاده از رسانه توانایی بالایی در ایجاد عملیات های روانی دارد.