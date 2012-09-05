گزارش تصویری - تشریحی مهر از ورزشگاه کرج/ نقایص هنوز پابرجاست!

به گزارش خبرنگار مهر از کرج، هیات 5 نفره بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر فردا پنجشنبه با حضور در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج از این ورزشگاه بازدید می کنند. این در شرایطی است که در یک سال فرصت بازرسان هنوز مشکلات این ورزشگاه حل نشده است.

شرایط نامناسب جایگاه خبرنگاران، عدم نور کافی، جایگاه نامناسب برای تماشاگران از جمله مشکلات این ورزشگاه است. با این حال محمد محمودی رئیس هیات فوتبال استان البرز از آمادگی کامل این ورزشگاه برای بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است.

تصاویر زیر از مشکلات ورزشگاه انقلاب نشان دارد. مشکلاتی که سالهاست ورزشگاه انقلاب را آزار می دهد و ظاهرا تمایلی هم برای برطرف کردن آنها وجود ندارد.

درب اصلی ورودی ورزشگاه چند سالی است که به این شکل باقی مانده و مسئولان استان البرز حتی این منطقه را هم آسفالت نکرده اند تا هواداران به راحتی وارد ورزشگاه شوند.

با توجه به اینکه نزدیک به چند ماه است که کار ترمیم نواقص ورزشگاه تعطیل شده ولی مصالح ساختمانی در اطراف ورزشگاه انقلاب وجود دارد که چهره زشتی را به وجود آورده است.

جایگاه خبرنگاران این ورزشگاه از سال 1386 به همین شکل باقی مانده است. مسئولان هیات فوتبال البرز اصرار زیادی دارند که در طول برگزاری مسابقات خبرنگاران می توانند در همین جایگاه کارشان را انجام دهند.

بسیاری از سکوهای سیمانی ورزشگاه انقلاب کرج همچنان بدون صندلی باقی مانده اند. این صندلی ها هم کیفیت خوبی ندارد و به راحتی کنده می شود!

یکی از مهمترین ایرادهای بازرسان به نور ورزشگاه انقلاب بود که این مشکل برطرف نشده است. در طول برگزاری مسابقات لیگ برتر که ماه رمضان انجام می شد، مربیان و بازیکنان نسبت به نور این ورزشگاه اعتراض داشتند.

--------------------------------------

گزارش: هومن ناظمی

عکس: میلاد علایی