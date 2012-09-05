حسین بیدارمغز امروز در گفتگو با مهر درباره توافق جمهوری آذربایجان و ترکیه برای راه اندازی خط لوله گاز ترنس آناتولین، گفت: این خط لوله در صورت ساخت و راه اندازی حداکثر سالانه بین 16 تا 20 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را به اروپا منتقل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز در پاسخ به پرسش مهر درباره مذاکرات اخیر گازی ترکیه با ترکمنستان برای حضور این کشور در خط لوله ترنس آناتولین، تصریح کرد: امکان تزریق گاز ترکمنستان به خط لوله ترنس آناتولی از مسیر دریای خزر وجود ندارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیشتر جمهوری اسلامی ایران و روسیه به دلیل ملاحضات زیست محیطی مخالف ساخت خط لوله نفت و گاز از بستر دریای خزر شده اند، اظهار داشت: بر این اساس، ترکمنستان باید گاز خود را فقط از مسیر ایران به ترکیه و خط لوله ترنس آناتولین منتقل کند.

وی با تاکید بر اینکه ایران در سالهای اخیر همواره نسبت به ترانزیت و انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به سایر کشورها همچون ترکیه اعلام آمادگی کرده است، بیان کرد: ترکمنستان برای مشارکت در خط لوله ترنس آناتولین هم باید گاز خود را از مسیر ایران منتقل کند.

بیدارمغز در پاسخ به این سئوال مهر که آیا اجرای خط لوله گاز ترنس آناتولین با مشارکت ترکیه و آذربایجان به بازارهای گازی ایران ضربه نمی زند؟ توضیح داد: ایران برای صادرات گاز طبیعی به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی گزینه‌ها و بازارهای هدف متعددی را در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه در حال حاضر به طور همزمان امکان صادرات مستقیم گاز به هند، پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه وجود دارد، اظهارداشت: برای صادرات گاز به اروپا هم مسیرهای متعددی را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون اتصال به دریای خزر و خلیج فارس یک مزیت نسبی برای صادرات گاز طبیعی کشور است، گفت: ایران با این موقعیت ژئوپولیتیکی از قدرت چانه زنی بالایی برای صادرات گاز طبیعی برخوردار است.

این مقام مسئول با اشاره به وجود مرزهای گسترده زمینی با کشورهای مختلف، یادآور شد: بر این اساس ساخت خط لوله ترنس آناتولین نمی تواند تهدیدی برای صادرات و تجارت گاز ایران باشد.

به گزارش مهر، ترکیه اخیرا مذاکراتی را با ترکمنستان به منظور مشارکت و تامین گاز خط لوله ترنس آناتولین انجام داده، این در حالی است که جمهوری آذربایجان و ترکیه اوایل تابستان سالجاری میلادی یک توافقنامه میان دولتی برای ساخت خط لوله ترنس آناتولین امضا کردند.

خط لوله ترنس آناتولین قرار است در ابتدا 16 میلیارد مترمکعب گاز فاز دوم میدان فراساحل شاهدنیز آذربایجان را که توسعه آن در سال 2017 تکمیل می شود، به ترکیه سپس اروپا انتقال دهد.

هم اکنون شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) 80 درصد از سهام خط لوله گازی ترنس آناتولین و شرکتهای بوتاش و تی.پی.ای.او ترکیه نیز هر یک 10 درصد از سهام این پروژه گازی را در اختیار دارند.