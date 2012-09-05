تظاهرات ضد سرمایه داری در مجمع ملی دموکرات ها

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات معترضان همچنان در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی محل برگزاری مجمع ملی دموکرات ها ادامه دارد. معترضان روز و شب گذشته به حضور در خیابان های منطقه اقتصادی شارلوت و محل برگزاری مجمع اعتراض خود را به وضعیت سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند.

اعتراضات در مجمع ملی حزب دموکرات نسبت به اعتراضات در مجمع ملی جمهوری خواهان وسیع تر است و رسانه های اصلی آمریکایی مجبور به گزارش اعتراضات معترضین شده اند.

هرچند رسانه ها تا حدی بیشتر اخبار زرد و حاشیه ای اعتراضات را منتشر می کنند. پلیس آمریکا اعتراضات را شدیدا تحت کنترل دارد و جو شهر شارلوت پلیسی-امنیتی است.

روز گذشته، اولین روز مجمع دموکرات ها بود که در آن میشل اوباما و هری رید به ایراد سخنرانی پرداختند. معترضین در خارج محل برگزاری مجمع تجمع داشتند اما پلیس شارلوت با ایجاد حصار انسانی مانع از نزدیک شدن معترضین به ساختمان مراسم می شد.

همچنین شب گذشته، برنامه ریزان اعتراضات در شارلوت، تظاهراتی با عنوان "تظاهرات ضد سرمایه داری" به راه انداختند و قصد داشتند با حضور در محل ساختمان "بانک او آمریکا" (یک بانک خصوصی چندملیتی و بزرگ ترین بانک امریکا با بیش از 247 هزار کارمند در آمریکا) که شعبه اصلی آن در شارلوت قرار دارد، اعتراض خود را به نظام سرمایه داری اعلام کنند اما پلیس شارلوت مانع نزدیک شدن معترضین به ساختمان این بانک شد.

برخی از معترضین باز زدن ماسک خوک، اعتراض خود را نسبت به حرص بانکداران آمریکایی اعلام کردند.

شب گذشته نیز پلیس شارلوت در تمام مسیر اعتراضات، معترضین را اسکورت می کردند و هلیکوپتر پلیس در بالای سر معترضین به صورت پیوسته در حال گشت زنی بود.

معترضین اعلام کرده اند طی دور روز آتی نیز به اعتراضات خود در مجمع ملی دموکرات ها ادامه خواهند داد.