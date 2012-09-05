به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس فراهانی افزود: درسه ماهه نخست امسال 7مورد آتش سوزی در سطح 68هکتار از عرصه های طبیعی استان اتفاق افتاده است که توانسته ایم آن را مهار کنیم.



وی با بیان اینکه ماه گذشته 7مورد حریق با مساحتی بیش از180هکتار در مراتع رخ داد تصریح کرد: مهار این آتش سوزی در سطح منابع طبیعی استان مرکزی با اقدام به موقع وسریع آتش سوزی مهارشد.



فراهانی افزود: خاصیت نفوذ پذیری نزولات آسمانی در مراتعی که دچار حریق می شوند بخاطر از بین رفتن پوشش گیاهی آن 7برابرکمتراز مناطق دارای پوشش گیاهی است.



وی با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تنها 18نیرو و 10سرباز وظیفه دارد گفت: باتوجه به نرم جهانی به ازای هر ده هزارهکتار از عرصه های طبیعی باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد، در این صورت استان نیازمند 220 نیروی حفاظتی است.



فرمانده یگان حفاظت افزود: براساس برآوردهای اقتصادی برای احیای هر هکتار از عرصه های طبیعی استان که در آتش می سوزد حداقل به مبلغ 20میلیون ریال اعتبار لازم است.



وی گفت: مهمترین راهکارهای پیشگیری از ایجاد حریق، فرهنگ سازی، تجهیز ناوگان، اطفاءحریق اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان، بسیج امکانات عمومی مورد نیاز با کمک همکاری و مشارکت مردم و دستگاه های دولتی، اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه شهرستان، دهیاری ها و همیاران طبیعت خصوصاً در فصل تابستان است.