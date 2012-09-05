ثبت 1300 امامزاده در مازندران

حجت الاسلام سهرابی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در جلسه ساماندهی اماکن متبرکه و امامزادگان استان گفت: در استان مازندران 1322 امامزاده به ثبت رسیده است و ساختمان سی و یک بقعه متبرکه میراثی هستند و با توجه به اینکه از سالهای دور ساختمان این اماکن ساخته شده نیاز به مرمت و تعمیر جدی دارند.

وی افزود: بعضی از این اماکن به علت عدم تخصیص اعتبار در حال مخروبه شدن هستند و میراث فرهنگی می بایست برای حفظ این اماکن معنوی که گردشکران و زائران بسیار زیادی را در طول سال به خود جذب می نماید چاره ای اندیشد و برای آنها اعتبار قابل توجهی اختصاص داد.



سهرابی گفت: گنبد، گلدسته ، مقابر و ساختمان این امامزادگان مربوط به قرون 8 – 9 و 10 و زمان قاجار و صفوی و تیموریان هستند که به ثبت میراث فرهنگی رسیده و اگر توجهی به این اماکن از سوی میراث فرهنگی نشود خسارت جبران ناپذیری هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی در بر خواهد داشت.

کشف سه کیلو حشیش

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستان بابل در بازرسی از منزلی موفق شدند بیش ازسه کیلو گرم حشیش را به همراه 370 گرم کراک و 9 عدد پایپ کشف و ضبط کنند.

ماموران پاسگاه انتظامی"حیدرکلا"بابل در راستای اجرای احکام قضایی با ورود به منزل فردی به نام"س- ر"حین اجرای حکم در بازرسی از این منزل موفق شدند،مقادیری مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.



برپایه این گزارش ماموران موفق شدند،بیش ازسه کیلو و 930 گرم حشیش را به همراه 370 گرم کراک و 9 عدد پایپ کشف و ضبط کنند.

تودیع و معارفه رئیس هواشناسی نوشهر

مراسم تودیع و معارفه در اداره هواشناسی شهرستان نوشهر برگزار شد.



با حکمی از سوی مدیر کل هواشناسی استان مازندران، اسحاق حمیدی میرکلائی به عنوان رییس جدید اداره هواشناسی نوشهر منصوب شد.



اسحاق حمیدی میرکلائی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته هواشناسی است و پیش از این در هواشناسی کیاسر و فرودگاه دشت ناز ساری و اداره کل هواشناسی استان سابقه خدمت داشته است.



وی در چندین دوره سه ماهه در استان مازندران به عنوان دیدبان برتر از سوی اداره کل هواشناسی موفق به دیافت لوح تقدی شد و علی فلاح نیز که پیش از این به عنوان رئیس اداره هواشناسی شهرستان نوشهر مشغول فعالیت بوده، جهت ادامه خدمت به اداره کل هواشناسی مازندران منتقل شد.

تیم پیام صنعت آمل درمسابقات پیش فصل لیگ دسته سوم کشور پیروزشد



تیم پیام صنعت آمل که به تازگی سهمیه حضور در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور را خریداری کرده، در ادامه دیدارهای دوستانه خود پیش از آغاز این مسابقات در دیداری تدارکاتی درخانه به برتری دست یافت.



تیم فوتبال پیام صنعت آمل، در مجموعه ورزشی شهدای منطقه لیتکوه آمل میزبان تیم منختب بازیکنان نور ونوشهر درلیگ دسته یک و دوم باشگاه های کشور بود ودر پایان میهمان خود را با نتیجه یک بر صفر با شکست بدرقه کرد.



" هادی محمدزاده " مدافع تیم صنعت پویا آمل از روی نقطه پنالتی تنها گل این مسابقه را وارد دروازه تیم منتخب نور و و نوشهر کرد.