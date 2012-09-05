به گزارش خبرگزاری، نمایش "آنتیگونه" به دلیل حضور بازیگران خارجی این نمایش در پروژه‌های مختلف تئاتری و تصویری در کشور استونی تنها به مدت 5 روز در تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی خواهد داشت.

"آنتیگونه" از چهارشنبه 15 شهریورماه به مدت 5 روز در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود. این نمایش هر روز در دو نوبت 19:30 و 21:30 به صحنه می‌رود. "آنتیگونه" به کارگردانی همایون غنی‌زاده در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و علاوه بر کاندید دریافت جایزه در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگری زن جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد.

پیشکسوتان و هنرمندان به تماشای نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" نشستند

نمایش"کلمه، سکوت، کلمه" کار مائده طهماسبی بر اساس سه نمایشنامه از دیوید آیوز با دراماتورژی فرهاد آئیش از ششم شهریورماه میزبان هنرمندانی چون خسرو معصومی، علی نصیریان، حسن معجونی، مجید سرسنگی، هنگامه قاضیانی، سیامک صفری، جواد افشین‌نژاد، گلاب آدینه، مریم معترف، داریوش مودبیان، امیرحسین حریری، اردلان شجاع‌کاوه، قاسم زارع، الهام کردا، عباس اقسامی، جمشید گرگین، سروش صحت، منصور ضابطیان، ژیلا سهرابی، شیرین یزدان‌بخش، فلامک جنیدی، روح‌الله جعفری، فروغ قجابگلی، هومن خدادوست، پیمان شریعتی، کامل نوروزی، افسانه زمانی، شیوا ابراهیمی، حمیدرضا نعیمی، مجتبی دانشی، مهناز افشار، ساسان پیروز، شبنم مقدمی، مسعود فروتن، رضا حداد، بهناز جعفری، علیرضا محمدی، همایون غنی‌زاده، بازیگران استونیایی نمایش آنتیگونه، بهرام بهرامیان، مرتضی اتابکی، محمد رسول‎اف، غزاله معتمد، مریم کاظمی، علی شمس و... بوده است.

این نمایش 60 دقیقه‌ای تا 7 مهرماه هرشب با بازی فرهاد آئیش، مریم سعادت، رامین ناصرنصیر، فرشته صدرعرفایی، سعید چنگیزیان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، شبنم فرشادجو، مهسا طهماسبی، سهیل پیغمبری و امیر صارمی از ساعت 20 در سالن استاد سمندریان میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.

خلقی: خانه هنرمندان تنها حامی نمایش "هر روز زاده می‌شوم" است

عباس خلقی کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش محیطی "هر روز زاده می‌شوم" در محوطه باغ هنر مجموعه خانه هنرمندان ایران گفت: این پرفورمنس براساس اشعار محمود درویش شاعر مبارز فلسطینی شکل گرفته و تلفیقی از موسیقی، ویدئو و بازی است.

وی ادامه داد: مدت زمان این کار نزدیک به 40 دقیقه است اما از نظر دکور هزینه سنگینی را متحمل شده‌ایم. تنها حامی گروه اجرایی نیز دکتر مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران است درصورتی‌که سایر ارگان‌ها و نهادهایی که داعیه حمایت از مقاومت مردم فلسطین را دارند، از حمایت از این کار سرباز زده‌اند.

کارگردان نمایش "مسخ- شکل3" تصریح کرد: گروه در حال حاضر آماده اجرا است اما به دلیل هزینه سنگین نصب و راه‌اندازی دکور تصمیم داریم پس از تأیید شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکور را تکمیل کنیم.در نهایت اجرای نمایش "هر روز زاده می‌شوم" از اواخر شهریورماه آغاز و تا نیمه نخست مهرماه ادامه خواهد داشت.

بازیگران و عوامل این نمایش عبارتند از: اشکان افشاریان، مصطفی شب‌خوان و پونه مجتبی بازیگر، امیرحسین دوانی طراح صحنه، امیرحسین حریری مجری طرح، آرش فصیح مدیر تولید، نیما نوروزی روابط عمومی و امید خاکپور ساخت ویدئو.

انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره آئینی و سنتی

فراخوان شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی منتشر شد. اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کانون نمایش های آئینی و سنتی، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی را به منظور اشاعه زمینه‌های مناسب پژوهشی در بررسی ریشه‌های نمایش ایرانی و نمایش‌های سنتی سایر ملل، حفظ و ثبت میراث کهن نمایش ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها برای بنیان تئاتر محلی، در شهریورماه 92، در سطح بین‌المللی برگزار می‌کند.

این جشنواره در چند بخش نمایش‌های صحنه‌ای، مجالس شبیه‌خوانی، آئین‌ها و بازی‌های نمایشی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و بخش بین‌الملل برگزار می‌شود که در کنار این بخش‌ها چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی نیز برپا خواهد شد.

علاقه مندان تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا آثار خود را در بخش صحنه ای به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، همچنین نتایج ارزیابی متون نیمه دوم آذرماه 91 اعلام می‌شود و ارزیابی و انتخاب آثار هم از نیمه دوم اردیبهشت ماه 92 آغاز خواهد شد.

مهلت ارسال آثار در بخش های مجالس شبیه خوانی تا پایان بهمن ماه سال جاری، در بخش آئین‌ها و بازی‌های نمایشی تا 15 اسفندماه، مسابقه نمایشنامه نویسی تا پایان بهمن ماه و مهلت دریافت چکیده مقالات سمینار هم تا پایان آذرماه 91 است.

انتشار بیشترین نمایشنامه در نشر افراز

نشر"افراز"، در زمینه چاپ بیشترین تعداد آثار نمایشی، از سوی دبیرخانه ششمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی به عنوان فعال ترین ناشر، شناخته شد. نشر افراز با مدیریت اعظم کیان افراز که سالهاست در زمینه چاپ نمایشنامه و موضوعات مرتبط با تئاتر ، فعالیت می کند؛ با چاپ 34 نمایشنامه در 21 مجلد ، عنوان ناشر برتر را به خود اختصاص داد.

پس از افراز، نشر "قطره" با چاپ 21 نمایش نامه در 8 مجلد مقام دوم و نشر "نیلا" با چاپ 13نمایش نامه در 7 مجلد رتبه سوم چاپ آثار برتر ادبیات نمایشی را کسب کردند.

نشر "نی" نیز با چاپ 7 نمایشنامه، "بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس" با 6 نمایشنامه و "نیکا" با چاپ 6 نمایشنامه در رتبه های چهار و پنج این فهرست قرار دارند. ششمین دوره انتخاب آثار برتر نمایشی به دبیری عطاءالله کوپال و به صورت غیردولتی، برگزار خواهدشد.

نمایش "سنگ" ویژه هنرمندان و خبرنگاران به صحنه می‌رود

نمایش "سنگ" نوشته علیرضا توانا و کارگردانی سعید زین العابدین روز پنجشنبه 16 شهریورماه ویژه هنرمندان، خبرنگاران، منتقدان و عکاسان روی صحنه می رود.

اجرای نمایش "سنگ" از روز 12 شهریورماه آغاز شده و در آن علی یداللهی و مهسا ایرج‌پور به ایفای نقش می‌پردازند. نمایش "سنگ" در 5 اپیزود، داستان انسان‌هایی که از موقعیت کنونی خود خسته شده و در ایستگاه قطار منتظر شرایط بهتری هستند را بیان می‌کند. نمایش "سنگ" تا پایان شهریور ساعت 18:30 و با مدت زمان 45 دقیقه اجرا می‌شود.