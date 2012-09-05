دیدار سفیر ایران در عربستان با مراجع عظام تقلید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد رسولی محلاتی سفیر ایران در ریاض روز گذشته، در سفری یک روزه به قم با آیات عظام مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.



سفیرجمهوری اسلامی ایران در عربستان در این دیدارها علاوه بر بهره‌مندی از رهنمودهای مراجع عظام، گزارشی از تحولات داخلی عربستان و وضعیت حجاج و زوار ایرانی را ارائه داد.



وی در خصوص علت کاهش سهمیه حجاج ایرانی در سال جاری گفت: سهمیه دولت عربستان به هر کشور بر مبنای تعداد مسلمانان هرکشور است و به ازای هر یک هزار نفر جمعیت مسلمان، یک نفر سهمیه داده می شود که بر این اساس، سهمیه کشور ما 75هزار نفر در سال می شود. اما به علت تعطیلی پنج ساله حج واجب در یک مقطع زمانی، این سهمیه طی سال‌های گذشته افزایش یافت تا کلیه افراد ثبت‌نام کرده در آن مقطع زمانی بتوانند عازم حج واجب شوند و اینک سهمیه جمهوری اسلامی ایران به روند طبیعی خود بازگشته است.



سفیرجمهوری اسلامی ایران در عربستان همچنین در این سفر یک روزه علاوه بر دیدار با مراجع عظام، در جمع اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در محل جامعه مدرسین نیز سخنرانی کرد و به سوالات آنان پاسخ داد.



حمید مکارم، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم نیز در این نشست گفت: به منظور ارتقای سطح اطلاعات بین‌المللی فضلای حوزه، در نظر است تا با همکاری جامعه مدرسین و نهاد‌های حوزوی قم، این‌گونه جلسات با حضور سفرا و مدیران وزارت امور خارجه تداوم یابد.

