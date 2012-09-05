سوریه حلقه طلایی مقاومت علیه اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی پیش از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: سوریه از جنگ 67 و کمپ دیوید جلوی آن ایستادگی کرد و در واقع یک حلقه ربط برای کمک به فلسطین است.

وی با اشاره به اینکه سوریه کمک‌های قابل توجهی به حماس داشته، یادآور شد: زمانی که حماس هیچکجا، مکانی برای خود نداشت در سوریه به آنها پناه داده شد.

اگر سوریه نبود مقاومت غزه امکان پیروزی نداشت

ولایتی تصریح کرد: اگر حمایت سوریه نبود امکان پیروزی و مقاومت در غزه نبود و در واقع جزای حمایت از پایداری فلسطین را سوریه اکنون پس می‌دهد می‌دهد لذا حال همه حول محور سوریه جمع شده‌اند.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ادامه سخنان خود به اهمیت فلسطین نیز اشاره کرد و گفت: مقاومت لبنان و شکل گیری آن با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی در سال 2000باعث شد اسرائیل عقب نشینی کند و کل سرزمین لبنان آزاد شود و جنگ 33 روزه باعث شکست اسرائیل شد.

وی اظهار داشت: استمرار مقاومت و پرهیز از سازش باعث شد اسرائیل شکست بخورد و این موضوع باعث ایجاد جرقه در انبار بیداری اسلامی در غزه و مصر و ... شد.

ولایتی ادامه داد: تجمع جهانی غرب و متحدین آن علیه سوریه جای تعجب است که مگر در سوریه چه اتفاقی افتاده که یک کشوری چون انگلیس کمک مالی کند برای مخالفین سوریه و رهبر القاعده پیام می‌دهد در سوریه حاضر شوند و ... همه دست به دست هم دهند تا یک حکومت را ساقط کنند.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی اظهار داشت: جنگ سرد پس از فروپاشی شوروی خاتمه یافت و روسیه و چین که بعد از عهد استالین هیچ وقت در یک صف و پیش هم نبودند اکنون چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی و روسیه ابرقدرت نظامی محکم در برابر انگلیس و ... ایستاده‌اند.