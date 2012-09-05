برخورد با ثبت نام کنندگان غیر مجاز سفر حج در استان مرکزی

خلیل دلپاک در حاشیه برگزاری جلسه تودیع و معارفه رئیس عتبات عالیات و گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم عزیز به لحاظ امنیت کامل در سفر و برخورداری از بیشترین امکانات از طریق دفاتر مجاز زیارتی اقدام به ثبت نام کنند.

وی افزود: 32 دفتر زیارتی در استان مرکزی فعالیت دارند و در هر هفته بین هشت تا 13 اتوبوس از استان به عتبات عالیات اعزام می شوند.

این مسئول با هشدار به مراکز غیر مجاز ثبت نام افراد برای عتبات گفت: متاسفانه مراکزی هستند که خارج از سیستم سازمان حج و زیارت اقدام به ثبت نام افراد می نمایند که در صورت مشاهده با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت استان مرکزی با اشاره به سفر یک هزار و 190 زائر از استان مرکزی به مکه مکرمه گفت: این افراد در قالب هشت کاروان زیارتی از شهرهای اراک، ساوه، خمین، محلات و دلیجان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: تمام پروازهای کاروان های استان مرکزی از ایستگاه های پروازی اصفهان از اوایل مهرماه صورت می گیرد.