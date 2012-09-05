لغو حکم آلاینده نبودن آلومینیم سازی اراک/ صدای دادخواهی مردم شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر و به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بر اساس حکم شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری کشور، این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و آلایندگی شرکت ایرالکو را ندارد و این مهم باید از طریق مراجع قضایی استان مرکزی دنبال شود.
امیر انصاری بیان داشته است در ابلاغیه حکم اخیر براساس ماده 11 قانون حفاظت محیط زیست و ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مرجع رسیدگی به پرونده قضایی شرکت آلومینیم ایران در اراک در صلاحیت دادگاه محل وقوع در اراک دانسته شده است.
متعاقب این حکم، روابط عمومی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بعد از صدور رای دیوان عدالت اداری اعلام کرد،عدم آلایندگی فعالیت این شرکت به عنوان بزرگترین کارخانه مادرتخصصی و استراتژیک تولید شمش های آلومینیوم کشور در اراک پس از دو دهه بحث های حقوقی با رای قطعی دیوان عدالت اداری اثبات شد.
براساس رای دیوان عدالت اداری که به استناد آزمایشات تخصصی آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست و گزارش های متعدد هیات های سه نفره و پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری صادر و ابلاغ شده است، مطابق ضوابط قانونی، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) آلاینده محیط زیست محسوب نمی شد. خبری که اعتراض سخت و جدی مسئولین را داشت.
استاندار مرکزی: آلایندگی ایرالکو ثابت شده است
در پی صدور این حکم از سوی دیوان عدالت استاندار استان مرکزی با بیان این که آلایندگی آلومینیوم سازی اراک اثبات شده است گفت: مستندات موجود گواه بر صحت این امر است.
علی اکبر شعبانی فرد آبان ماه 90 با بیان این مطلب در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک ضمن رد رای دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک افزود: رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک را به هیچ وجه قبول نداریم.
وی ادامه داد: رفع آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اجرای طرح نوسازی از مصوبات هیئت وزیران است و دیوان عدالت حق ورود به این امر را ندارد.
وی با بیان این که دستگاه قضایی استان مرکزی نیز نسبت به رأی دیوان عدالت عکس العمل نشان داده افزود: شکایت دستگاه قضایی مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اعتراض بر رأی دیوان عدالت به جد پیگیری خواهد شد.
استاندار مرکزی گفت: حکم دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک قابل تجدید نظر است و باید به جد از سوی مسئولین استان مرکزی، شهر اراک و رسانه ها پیگری شود تا حقی از مردم شهر اراک ضایع نگردد.
شعبانی فرد افزود: اگر کارخانه آلومینیوم سازی اراک آلاینده نیست پس مصوبات هیئت وزیران تاکنون برای چه بوده است؟ اگر آلاینده است حکم دیوان عدالت براساس چه منطقی صادر شده است؟
وی با بیان این که مستندات موجود مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک خلاف رأی دیوان عدالت است، ادامه داد: من به عنوان نماینده عالی دولت در استان اجازه نمی دهم حق قانونی مردم اراک ضایع شود و این مسئله را به جدی پیگیری می کنم.
استاندار مرکزی تاکید کرد: خروج دیگ های پخت آند کارخانه آلومینیوم سازی به خارج شهر اراک از مصوبات دولت است و در اجرای این مصوبه با کسی شوخی نداریم.
شعبانی فرد با بیان این که دفاع از حقوق شهروندان اراکی در برابر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی یک وظیفه شرعی و قانونی است، گفت: مسئولین استان مرکزی و شهر اراک به جد با رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک برخورد و از حق مسلم مردم شهر اراک کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: تکلیف آلومینیوم سازی اراک باید هرچه سریع تر معلوم شود چرا که استفاده از هوای پاک و سالم حق همه مردم شهر اراک است.
استاندار مرکزی در ادامه با بیان این که رأی دیوان عدالت یک رأی شکلی است نه محتوایی گفت: دیوان عدالت حق ورود به این موضوع را ندارد و مصوبه دولت باید به شکل کامل اجرا شود.
شعبانی فرد با اشاره به مصوبات هیئت دولت در سه سفر اخیر به استان مرکزی مبنی بر آلایندگی آلومینیوم سازی، افزود: ما به عنوان مسئول اجرای مصوبات هیئت دولت در استان مرکزی اجازه نمی دهیم مصوبات دولت روی زمین بماند و تا آخرین لحظه از این مصوبات دفاع و در راستای اجرای آنها تلاش خواهیم کرد.
وی با اشاره به هزینه های هنگفت اجرای طرح های ایجاد فضای سبز در شهر اراک بیان داشت: قرار نیست یک جا هزینه ایجاد فضای سبز برای رفع آلوگی شهر اراک شود و جای دیگر هوای شهر را تخریب کنیم.
استاندار مرکزی تاکید کرد: تمامی کانون های آلاینده هوای شهر اراک را شناسایی و رفع خواهیم کرد حتی اگر یکی از این کانون ها آلومینیوم سازی باشد.
آلایندگی ایرالکو منشاء بیماری در اراک
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک به عنوان یکی از معضلات پیش روی این شهر گفت: آلایندگی ایرالکو امروز برای همه مسئولین کشوری و استانی مسئله ای روشن و غیر قابل انکار است.
حسن آصفری با تاکید بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلایندگی ایرالکو در شهر اراک گفت: در حل این معضل باید هر دو سوی مسئله را با دقت نگریست و نباید اجازه داد توجه به مشکلات زیست محیطی این کارخانه ما را از مشکلات اجتماعی ناشی از تعطیلی این واحد صنعتی غافل کند.
گزارش از فاطمه عسگری نیا
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