به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر پنجشنبه در همایش تربیتی بصیرتی حوزه مقاومت بسیج خواهران اراک، با اشاره به اینکه تفکر کاهش جمعیت در فرهنگ غرب ریشه دارد، گفت: مستکبران جهان با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، در صدد کاهش جمعیت و اجرای برنامه های سلطه طلبانه خود هستند.



وی با بیان اینکه کاهش جمعیت تیشه زدن به ریشه و دادن فرصت به دشمنان است، افزود: باید به هوشیاری و برنامه ریزی برای افزایش نسل و جمعیت ، این توطئه خنثی شود و ایران به عنوان ام القرای اسلام امید آفرین جهان اسلام و ظلم ستیزی باشد.



جواهری با بیان اینکه مردان و زنان بزرگ این کشور دارای مادران فهیم بودند، گفت: در این زمنیه نقش بانوان جدی است و باید برای تداومجمعیت و جلوگیری از کاهش آن برنامه ریزی کنند.



وی با تاکید بر لزوم حمایت از بانوانی که قصد فرزندآوری بیشتر دارند، اضافه کرد: بانوان باید در این زمینه از زنان بزرگ جامعه و جهان اسلام درس بگیرند که با صبوری و تدبیر فرزندانی شایسته تربیت کردند.



وی با اشاره به به نقش تربیتی زنان در ظهور حضرت حجت (عج) در سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: زن باید مادری شایسته و همسری فداکار باشد و مشکل نداشتن هنر و مهارت زندگی از جمله مشکلات زنان جامعه می باشد.