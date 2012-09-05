به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر پنجشنبه در همایش تربیتی بصیرتی حوزه مقاومت بسیج خواهران اراک، با اشاره به اینکه تفکر کاهش جمعیت در فرهنگ غرب ریشه دارد، گفت: مستکبران جهان با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، در صدد کاهش جمعیت و اجرای برنامه های سلطه طلبانه خود هستند.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت تیشه زدن به ریشه و دادن فرصت به دشمنان است، افزود: باید به هوشیاری و برنامه ریزی برای افزایش نسل و جمعیت ، این توطئه خنثی شود و ایران به عنوان ام القرای اسلام امید آفرین جهان اسلام و ظلم ستیزی باشد.
جواهری با بیان اینکه مردان و زنان بزرگ این کشور دارای مادران فهیم بودند، گفت: در این زمنیه نقش بانوان جدی است و باید برای تداومجمعیت و جلوگیری از کاهش آن برنامه ریزی کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از بانوانی که قصد فرزندآوری بیشتر دارند، اضافه کرد: بانوان باید در این زمینه از زنان بزرگ جامعه و جهان اسلام درس بگیرند که با صبوری و تدبیر فرزندانی شایسته تربیت کردند.
وی با اشاره به به نقش تربیتی زنان در ظهور حضرت حجت (عج) در سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: زن باید مادری شایسته و همسری فداکار باشد و مشکل نداشتن هنر و مهارت زندگی از جمله مشکلات زنان جامعه می باشد.
ساوه - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار مرکزی در امور بانوان با اشاره به اینکه تفکر کاهش جمعیت در فرهنگ غرب ریشه دارد، گفت: مستکبران جهان با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، در صدد کاهش جمعیت و اجرای برنامه های سلطه طلبانه خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر پنجشنبه در همایش تربیتی بصیرتی حوزه مقاومت بسیج خواهران اراک، با اشاره به اینکه تفکر کاهش جمعیت در فرهنگ غرب ریشه دارد، گفت: مستکبران جهان با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، در صدد کاهش جمعیت و اجرای برنامه های سلطه طلبانه خود هستند.
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