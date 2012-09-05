هنرمندان جهان در سه منطقه گلستان عکاسی و طراحی می کنند

معاون هنری ادراره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز رقابت هنرمندان جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گفت: هنرمندان عکاس این جشنواره برا یخلق تصاویر به سه منطقه اعزام شدند.
ابوالحسن امامی افزود: این گروه از هنرمندان در شهرستان آق قلا، بازار نعلبندان و روستای زیارت آثار خود را خلق می کنند.
وی اظهار داشت: در حاشیه این کارگاهها، نمایشگاه آثار هنرمندان برگزیده در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر شده و تا روز جمعه آماده بازدید علاقمندان است.
امامی گفت: 320 هنرمند از استانهای کشور و 20 کشور جهان در نوزدهمین جشنواره بین المللی تجسمی گرگان رقابت می کنند.
نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی از روز سه شنبه تا جمعه در گرگان در حال برگزاری است.
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