هنرمندان جهان در سه منطقه گلستان عکاسی و طراحی می کنند

معاون هنری ادراره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز رقابت هنرمندان جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گفت: هنرمندان عکاس این جشنواره برا یخلق تصاویر به سه منطقه اعزام شدند.

ابوالحسن امامی افزود: این گروه از هنرمندان در شهرستان آق قلا، بازار نعلبندان و روستای زیارت آثار خود را خلق می کنند.

وی اظهار داشت: در حاشیه این کارگاهها، نمایشگاه آثار هنرمندان برگزیده در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر شده و تا روز جمعه آماده بازدید علاقمندان است.

امامی گفت: 320 هنرمند از استانهای کشور و 20 کشور جهان در نوزدهمین جشنواره بین المللی تجسمی گرگان رقابت می کنند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی از روز سه شنبه تا جمعه در گرگان در حال برگزاری است.

