تهران میزبان اساتید برجسته حوزه سلامت الکترونیک در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیام حنفی‌زاده دبیر علمی کنفرانس با اعلام این خبر گفت: اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک با هدف انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی، ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقات بین‌المللی به محققان ایرانی، تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی و انعکاس دستاوردهای تحقیقات داخلی به محققان خارجی توسط سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری تعدادی از دانشگاه‌ا، انجمنها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، آذرماه سال جاری در هتل‌ المپیک تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی برخی از محورهای مهم این همایش عبارتند از مدلهای کسب و کار در سلامت الکترونیک (در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه)، چالشهای برنامه سلامت الکترونیک، پردازش داده و اطلاعات سلامت (داده کاوی در پزشکی، وب کاوی، معنا کاوی و پرونده‌ها و پایگاه سلامت)، سیستم‌های سلامت همراه، سلامت الکترونیک و مدیریت اطلاعات بیوانفورماتیک و انفورماتیک پزشکی، بازآموزی و آموزش سلامت الکترونیک در حوزه سلامت، خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت، شبکه‌های الکترونیکی اجتماعی، مشاوره و سلامت، روبات و تجهیزات سلامت الکترونیک، اخلاق پزشکی، استاندارد و قوانین سلامت الکترونیک، سلامت الکترونیک و فن‌آوری علوم شناختی، فن‌آوری و آینده‌نگری در سلامت الکترونیک، زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در سلامت الکترونیک، سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی و چالش‌های اجرای آن در نظام سلامت و بهترین تجربه‌های اجرایی در سلامت الکترونیک.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تمامی پژوهشگران و علاقمندان می‌توانند با توجه به محورهای کنفرانس، آثار و مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. مقالات پذیرفته شده به زبان فارسی در مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مقالات پذیرفته شده به زبان انگلیسی در مجله International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics و International Journal of Hospital Research به چاپ خواهند رسید. همچنین مجموعه مقالات این کنفرانس در پایگاه اطلاع رسانی SID نمایه خواهند شد.

وی افزود: برنده بهترین مقاله کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک به مدت شش ماه به پایگاه اطلاعات Info-Sci Journal دسترسی رایگان خواهد داشت به طوری که امکان ارتقای دسترسی به تمام محصولات این انتشارات میسر خواهد بود.

حنفی‌زاده با اشاره به حضور تعدادی از اساتید برجسته حوزه سلامت الکترونیک در این همایش گفت: پروفسور جوزف تن از دانشگاه مک مستر کانادا، پروفسور آدیتیا گوش از دانشگاه ولونگونگ استرالیا به عنوان سخنرانان کلیدی و پروفسور علیرضا منتظمی استاد دانشگاه مک مستر کانادا در میزگرد تخصصی این همایش حضور خواهند داشت.

محققان و علاقمندان جهت ارسال مقاله یا شرکت در این همایش می توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی http://iceh.irimc.org مراجعه و یا با شماره تلفن 84138541 – 021 (دبیرخانه) تماس حاصل نمایند.