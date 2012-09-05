اولین دوره انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران هلال احمر قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه آموزشی تجربه نگاری با حضور پاسداران ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) قم و با سخنرانی فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) در سالن اجتماعات این ناحیه برگزار شد.
سردار مهدی مهدوی نژاد در افتتاحیه این کارگاه گفت: امروز هر کس به سلاح علم و دانش مجهز باشد مسیر پیشرفت برایش باز است و سپاه با توجه به تهدیدات نرم و نبرد در فضای مجازی با دشمنان نیاز مبرم به دانش و پژوهش دارد و وظیفه تک تک پاسداران تجهیز به علم روز است.
وی افزود: کارگاه تجربه نگاری در راستای علم افزایی و جمع آوری تجربیات گرانبهای پاسداران در مأموریتها و اجرای کارهای محوله است که میتواند منبع بسیار غنی برای استفاده در موارد مشابه باشد.
فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) افزود: تجربهنگاری ابزاری است برای عمق بخشی به هرم دانایی و توانمندی دانش سپاه که از طریق آن، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم میشود.
وی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که ما در طول این چند سال اخیر به آن کم پرداختهایم جمعآوری اندوختهها و تجربههای به دست آمده در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است.
مهدوی نژاد گفت: تجربه نیاز زندگی انسان و بنای تولید علم است و ما میتوانیم با کسب تجربهها و آموختههای خود به بسیاری از موضوعات و کارهای پیرامون خود بپردازیم و در انجام آنها موفق شویم.
وی گفت: ما در طول هشت سال دفاع مقدس تجربیات بینظیری توسط رزمندگان و شهیدان به دست آوردیم که با جمع آوری آنها میتوانیم برای آیندگانمان راه گشا باشیم و الان خیلی از موفقیتهای سپاه مدیون همان تجربیات کسب شده در زمان جنگ تحمیلی است.
اولین دوره انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر قم
اولین دوره انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان قم 17 شهریور در پایگاه امداد و نجات استان برگزار میشود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن تشریح این مطلب گفت: باشگاه امدادگران و نجاتگران واحدی است از زیر مجموعههای حوزه امداد و نجات که متشکل از کلیه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان میباشد که به منظور تجمیع اعضای خود و فعالیتهای مربوط به امدادگران و نجاتگران ایجاد میگردد و تحت نظارت معاونت امداد و نجات استان و برابر آیین نامه امداد و نجات جمعیت هلال احمر فعالیت مینمایند.
دکتر خلیل الله سائلی گفت: این باشگاه در سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میگردد که شامل، اعضاء شورا، کمیتههای اجرایی ودبیر باشگاه میباشد.
وی در مورد نحوه انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران افزود: امدادگران و نجاتگران از طریق رای گیری افراد مورد نظر خود را انتخاب نموده و منتخبین در هر یک از بخشها ی کمیتههای اجرایی فعالیت خود را ساماندهی مینمایند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ضمن اشاره به هدف ایجاد این باشگاه تصریح کرد: هدف از ایجاد باشگاه مشارکت فعال امدادگران و نجاتگران در انجام امور اجرایی مربوط به خود و تحقق چشم انداز تشکیلاتی منسجم، کارآمد و توانمند است.
وی اهم وظایف و اختیارات باشگاه را مشارکت در اجرای بهتر برنامههای حوزه امداد و نجات استان برشمرد و افزود: انجام امور جاری باشگاه با تقسیم مسولیت بین اعضا شورا و استفاده از ظرفیت امدادگران و نجاتگران داوطلب در اقدام به موقع در حوادث و سوانح استان و کشور از دیگر اهداف این باشگاه میباشد.
سائلی اذعان داشت: همه اعضاء و امدادگران فعال استان میتوانند درانتخابات شرکت نموده وانتخابات باشگاه به صورت همزمان ویژه خواهران و برادران برگزار میشود.
وی درپایان بیان کرد: پس از برگزاری انتخابات شهرستانی پنج نفر برادر و پنج نفر خواهر با رأی اعضا برگزیده شده و سپس از میان این 10 نفر سه نفر آقا و 2 نفر خانم که بیشترین آرا را اتخاذ نمودهاند به عنوان عضو اصلی شورای استانی انتخاب میشوند و این اعضاء از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر و چهار نفر اعضای اصلی اقدام میکنند.
جلسه شهریورماه کارگروه مخاطرات زیست محیطی در قم تشکیل شد
در جلسه کار گروه مخاطرات زیست محیطی که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد ابتدا گزارشی از وضعیت واحدهای غیر مجاز ذوب سرب در استان ارائه شد و مقرر شد با توجه به آلودگی شدید زیست محیطی این قبیل واحدها و تهدید سلامت شهروندان، این معضل به صورت استانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به اهمیت سنجش آلودگی هوا بطور مداوم، اعتبارات لازم جهت نگهداری و کالیبراسیون دستگاههای سنجش آلودگی هوا از طریق دفتر مدیریت بحران استانداری پیگیری شود از دیگر مصوبات جلسه شهریورماه این کارگروه میتوان به بروز رسانی مطالعات در خصوص منشأ ذرات گرد و غبار و مسائل مرتبط با آن در استان اشاره کرد.
اخبار کوتاه قم/
اولین دوره انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران هلال احمر قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر، برگزاری اولین کارگاه تجربه نگاری برای پاسداران ناحیه امام حسن(ع)، برگزاری اولین دوره انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر و برگزاری جلسه شهریورماه کارگروه مخاطرات زیست محیطی عناوین اخبار کوتاه قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه آموزشی تجربه نگاری با حضور پاسداران ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) قم و با سخنرانی فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) در سالن اجتماعات این ناحیه برگزار شد.
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