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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

حضور بازیکن سابق نفت تهران در تمرینات مس کرمان

حضور بازیکن سابق نفت تهران در تمرینات مس کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: دور جدید تمرینات مس که از روز دوشنبه در کرمان آغاز شد با حضور یک چهره جدید در کنار سایر بازیکنان این تیم همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی بازیکن فصل قبل تیم نفت تهران که به همراه ابراهیم قاسمپور به کرمان آمد در تمرینات مس کرمان حاضر شد تا در صورت موفقیت در این تمرینات به جمع بازیکنان مس اضافه شود.

این بازیکن در پست هافبک دفاعی توپ می زند و فصل قبل 22 بازی برای تیم خود انجام داده است.

این در حالی است که مس کرمان، حسین کاظمی را هم به عنوان هافبک دفاعی روی نیمکت تیم خود دارد.

تیم مس کرمان برای جذب دو بازیکن لیگ برتری هنوز جای خالی دارد اما تا زمان شروع مجدد فصل نقل و انتقالات در نیم فصل بازی های لیگ برتر نمی تواند بازیکنی را به لیست خود اضافه کند.
 

کد مطلب 1689599

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