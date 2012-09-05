آغاز نظارت پزشکان بر هتلها و تغذیه حجاج ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ریاض روز چهارشنبه در نخستین همایش بینالمللی پزشکی حج و زیارت گفت: مدیریت تامین سلامت و همچنین احراز استطاعت زائران بر عهده مرکز پزشکی حج و زیارت گذاشته شده است که بر این اساس از ماههای قبل معاینات آغاز شده است.
وی با اشاره به آمادگی دو بیمارستان این مرکز در مکه و مدینه و دو کلینیک این مرکز در منا و عرفات گفت: نظارت پزشکی بر هتلها و امور تغذیه حجاج از ماههای پیش آغاز شده است.
ریاض با بیان اینکه مرکز پزشکی در راستای ارتقای سطح علمی و ارائه خدمات خود، موفق به اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات در زمینه حج و زیارت شده است گفت: اولین دوره MPH در دانشگاه تهران در این زمینه به زودی آغاز خواهد شد. در این گنگره هم 220 مقاله از 17 کشور ارائه شده است که 3000 تن از جامعهپزشکی و پرستاری نیز در این کنگره شرکت کردهاند.
در ادامه سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پاکی و سلامتی دو روی یک سکه هستند که حج فرصتی برای تهذیب جان و سالمسازی است. مدیران حج، باید سلامت زائران را سرلوحه کار خود قرار دهند وهیچ کشوری به اندازه ایران در مورد سلامت زائران خود سرمایهگذاری نکرده است و هیچ کشوری به اندازه ایران خدمات بهداشتی در موسم حج به زائران خود ارائه نمیکند.
وی با تاکید به بحث آموزش زائران گفت: سلامت زائران جزو اولویتهای مسئولان و متولیان حج در ایران است و این نتیجه سالها تجربه و برنامه ریزی است اما باید توجه داشته باشیم که هیچ کشوری در مسئله سلامت کامیاب نمیشود مگر این که کشورهای دیگر نیز بر این صحنه گام بر دارند.
حسینی با بیان اینکه سلامت زائران در حالی تامین میشود که همه کشورها بهداشت و سلامت زائران خود را در دستور کار خود قرار دهند گفت: ایران آمادگی این را دارد تا تجربیات خود را در راستای بهبود وضعیت سلامت زائران در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.
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