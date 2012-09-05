موفقیت محققان کشور در انتقال جنین فریز شده/ یک روش جدید برای ناباروری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد نصر اصفهانی با اشاره به دستاوردهای دنیا در زمینه تولید سلولهای بنیادی، شبیه سازی و تولید سلولهای بنیادی القائی افزود: در حال حاضر پیشرفتهای خوبی در زمینه تبدیل سلولهای پوست فرد به سلول های بنیادی انجام شده است که این به معنای ایجاد پتانسیلهای مناسبی برای درمان بیماریها است.
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی پژوهشگاه رویان با اشاره به روشهای درمان ناباروری اظهار داشت: یکی از پروژههای اجرا شده در این پژوهشکده فریز جنین منجمد شده است که این روش میتواند شانس باروری در زنان را افزایش دهد.
وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر برای افزایش شانس باروری در زنان از دارودرمانی برای تحریک تخمک و افزایش میزان آن استفاده میشود.
نصراصفهانی با اشاره به روش های انتقال جنین به داخل رحم مادر یادآور شد: در برخی موارد امکان انتقال جنین در رحم وجود ندارد از این رو جنین منجمد میشود تا در سالهای بعد منتقل شود.
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی پژوهشگاه رویان با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در زمان فریز جنین وجود ندارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پژوهشکده 2 تولید جنین بیش از 10 سال داشته است.
وی با بیان اینکه در زمان فریز کردن جنینها هیچگونه اختلال ژنتیکی برای آن ایجاد نمیشود، اضافه کرد: جنینها در دمای منهای 190 درجه سانتیگراد نگهداری میشوند این دما دمایی است که هیچ میکروارگانیسمی قادر به انجام فعل و انفعالات شیمیایی نیست از این رو امکان جهتش ژنتیکی برای جنینها در طول سالیان فریز شدن به وجود نمیآید.
نصر اصفهانی همچنین با اشاره به روشهای فریز جنین اظهار داشت: دو نوع روش انجماد سریع و انجماد آهسته وجود دارد که با توجه به ناکارآمد بودن روشهای انجماد آهسته از روشهای انجماد سریع استفاده شد که 90 درصد جنینهایی که به این روش فریز شدند به صورت سالم برگشتند.
وی به بیان دلایل افزایش شانس باروری در زنان با استفاده از این روش پرداخت و گفت: در این روش رحم مادر در اختیار متخصصان قرار دارد و شرایط آن نیز تحت کنترل قرار میگیرد. این روش همچنین امکان چندقلوزایی در زنان را از بین میبرد.
پیشنهاد روش جدید برای درمان ناباروری
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی پژوهشگاه رویان با اشاره به روش پیشنهادی این پژوهشکده برای درمان ناباروری خاطرنشان کرد: از آنجایی که تعداد تخمکهای دریافتی از خانمها محدود است لازم است تا روشهای بهینهای برای درمان ناباروری ارایه شود.
وی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد شد تا تخمکها قادر به انتخاب اسپرم سالم باشند. در گذشته این انتخاب براساس شکل و حرکت اسپرم انجام میشد ولی با استفاده از این روش عملکرد اسپرمها نیز مد نظر قرار میگیرد.
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