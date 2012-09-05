راه مبارزه با جنگ نرم دشمن تربیت فرزندان مسجدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی جوانان استان بوشهر اظهار داشت: تربیت فرزندان مسجدی تنها راه مباره با جنگ نرم دشمنان است و برای موفقیت در عرصه جنگ نرم باید به این سمت و سو برویم و برای تربیت چنین فرزندانی تلاش کنیم.

وی خواستار ساماندهی بیشتر فعالیت‌های قرآنی شد و با تاکید بر ضرورت تمرکز فعالیت‌های قرآنی در یک مرکز و دستگاه اجرایی اضافه کرد: هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های قرآنی را ساماندهی کنند چرا که فعالیت این مراکز به صورت جزیره‌ای نتایج مطلوب را نخواهد داشت.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت:‌ گسترش و توسعه ورزش نیز از برنامه‌های مورد نیاز جوانان است که تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی همچنین در ارتباط با گسترش فضاهای شنا در استان بوشهر بیان داشت: برای هفت شهرستان ساحلی استان بوشهر ایجاد پلاژ مصوب شده است و دو شهرستان دیگر نیز توسعه استخر در دستور کار قرار دارد.

جهانبخش در ادامه به برخی از موفقیت‌های جوانان ایران اشاره کرد و عنوان داشت: دستیابی به شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی، موفقیت در پرتاب ماهواره، بومی‌سازی انرژی هسته‌ای و دست‌یابی به دیگر فنون علمی از موفقیت‌هایی است که حاصل تلاش جوانان ایران اسلامی است.

وی توجه به اشتغال جوانان را از اولویت‌های استان بوشهر عنوان کرد و افزود: در این زمینه بحث مصوبه هیات دولت در ارتباط با اختصاص 50 درصدی اشتغال نفت و گاز استان بوشهر به بومیان این استان از سال 90 با جدیت پیگیری شد به گونه‌ای که اکنون20 درصد این مصوبه تحقق یافته است و 30 درصد پیمانکاران نیز بومی شده‌اند.

استاندار بوشهر بر ضرورت حرفه‌آموزی دانش‌آموختگان در رشته‌های مختلف تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر780 فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی در استان بوشهر وجود دارد که می‌توانند با استفاده از وام‌های کم‌بهره در توسعه طرح‌های کشاورزی بکوشند.