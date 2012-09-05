ژست های باطل و غربی برای مدیر اسلامی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالله مولایی قبل از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های استان البرز که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: ژست های باطل و ژست های غربی برای مدیر اسلامی ممنوع است مدیر اسلامی باید به گونه ای پیوندش را با مردم برقرار کند که مرجع آرامش باشد.



وی با بیان اینکه تواضع انسان است که آن را به اوج خود می رساند، اضافه کرد: اگر کسی ادعا می کند فدایی رهبری است باید به بحث اشتغال و سرمایه گذار توجه داشته باشد و باید تکبر و اخم را از خود دور کند.



وی ادامه داد: حل مشکل سرمایه گذار به ویژه در استان البرز و عدم ایجاد گره برای سرمایه گذار باید در دستور کار قرار گیرد.



معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: اگر فردی مدعی دوستار اسلام و ولایت است باید به شدت از ژست های سیاسی و مدیریتی پرهیز کند.



مولایی افزود: سال جاری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که بیان این مطلب از سوی مقام معظم رهبری تدابیری عمیقی به دنبال خواهد داشت.



وی تصریح کرد: بنابراین تصمیماتی که مسئولان در سال جاری می گیرند باید با تصمیمات سال های گذشته متفاوت باشد.



وی اظهار داشت: وقتی می گویم سال جهاد اقتصادی و یا تولید ملی است پیامی را به دنبال دارد و نباید فقط در مراسم و همایش ها از آن استفاده کنیم بلکه استفاده موثر باید از این بیانات داشته باشیم و باید تلاش و کوشش کنیم تا این شعار تحقق پیدا کند.



تولید امر مقدسی است



مولایی با بیان اینکه تولید یک امر مقدس است، اضافه کرد: باید با گوشت و خون به این نتیجه رسیده باشیم که تولید یک امر مقدس است و تولید کننده کار مقدسی را انجام می دهد و ایجاد اشتغال یک نوع ایثار است و اشتغال یک نفر به معنی نجات یک نسل است.

وی با تاکید بر اینکه باید با تمام وجود یک سرمایه گذار را پذیرا باشیم، افزود: سرمایه گذار را باید از بدو ورود تا انتها راهنمایی و کمک کنیم.



اعضای شرکت شهرک های صنعتی باید سرمایه گذار را تکریم کنند



مولایی تاکید کرد: اعضای شهرک ها باید به شدت تکریم سرمایه گذار را داشته باشند و نباید اجازه خارج شدن این سرمایه گذار را از استان بدهند.



وی اظهار داشت: راه آهن سراسری و فرودگاه پیام در استان البرز است و این استان محور مواصلاتی 11 استان است و به نوعی چکیده همه فرهنگ های ایران از باب فرهنگی و اقتصادی است و استعداد های مختلف از نظر صنعتی و زمین در اختیار استان البرز است.



صنعت استان البرز بیشتر از این امکان رشد و توسعه را دارد



معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: صنعت استان البرز بیشتر از امکان رشد و توسعه را دارد و این استان نمایندگان فعالی از جمله عزیز اکبریان و کولیوند با کوله باری از علم و تجربه را دارد که می توانند سبب رشد این استان شود.



استان البرز یعنی 50 درصد ایران



وی با بیان اینکه استان البرز یعنی 50 درصد ایران، اضافخ کرد: اگر مسئولان استانی معرفی می شوند باید یک نوع وحدت رویه در مسئولان به وجود آید تا خروجی خوبی داشته باشد.



معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: هم عمر و هم حکم ها کوتاه است چقدر خوب است که از این عمر در جهت خدمت به صاحبان صنایع استفاده کنیم.



مولایی با بیان اینکه به افراد با ایدئولوژی ابتکار و خلاقیت تبریک می گویم که ذاتشان خدمت به مردم است، افزود: تکریم صاحبان سرمایه و ارباب رجوع و ایجاد آرامش از وظایف اصلی ما است.

استان البرز 6 ناحیه شهرک مصوب دارد



وی از 6 ناحیه مصوب شهرک استان خبر داد و افزود: استان البرز باید از مقام هفتم صنعتی کشور به مقام سوم و دومی ارتقاء پیدا کند.

معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران انتقاد کرد: همزمان با سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برخی از افراد موانعی بر سر تولید ایجاد می کنند.

وی گفت: معلوم نیست چه افرادی هستند که می گویند زمین های واگذار شده برای شهرک های صنعتی باید به صورت کارشناسی محاسبه شود در صورتی که سال های قبل به صورت منطقه ای محاسبه می شد ولی امسال به صورت کارشناسی محاسبه می شود.

سرمایه گذار باید از مالیات معاف باشد



مولایی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار باید از مالیات معاف باشد، اظهار داشت: خروج از شعاع 120 کیلومتری انقلاب بزرگی در حوزه صنعت استان البرز بود.



معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران افزود: کمک های فنی و مهندسی و بانک مرکزی مجوز لازم به بانک های عامل را نمی دهد بنابراین از نمایندگان خواستارم این بحث را پیگیری کنند.